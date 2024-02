Karneval in NRW: Trends 2024 – mit DIESEM Kostüm bist du der absolute Hingucker

An Weiberfastnacht, dem 8. Februar, steigt das große Karnevals-Fest in NRW. Dann sind die NRW-Hochburgen wie Köln, Düsseldorf oder Aachen wieder voll mit Millionen von feierwütigen Narren. Must-have ist natürlich ein Kostüm.

Schließlich darf man an Karneval endlich sein, wer auch immer man will. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, doch wie jedes Jahr gibt es auch 2024 klare modische Trends. Wir haben den Experten von Deiters in Essen auf der Limbecker Straße einen Besuch abgestattet und uns erklären lassen, mit welchen Outfits du an Karneval in NRW zum absoluten Hingucker wirst.

Karneval in NRW: DAS sind die Trends 2024

„Auf jeden Fall Haribo. Die Ganzkörper-Kostüme sind sehr beliebt. Sobald sie da sind, sind die eigentlich auch schon wieder weg“, erklärt Sabrina Ewald, die Deiters-Filialleiterin in Essen gegenüber DER WESTEN. Und die Auswahl ist groß – im Grunde genommen ist die ganze Haribo-Tüte vorhanden. Sei es die Cola-Flasche, Lakritz oder der klassische Goldbär. Das Plüschkleid oder der Plüsch-Jogginganzug hält auch bei eisigen Temperaturen warm, während T-Shirt in Kombination mit dem passenden Rock oder der Hose vielleicht besser für die Tanzfläche geeignet sind. Die Kosten für die Haribo-Kostüme🛒 liegen bei Deiters in etwa zwischen 30 und 100 Euro.

Karneval in NRW: Erstmals gibt es den berühmten HARIBO-Goldbären als Kostüm für Jung und Alt. Foto: Deiters

Doch es gibt für 2024 noch weitere Trends zu beachten. „Ansonsten gibt es auch noch die Ahoj-Brause Outfits🛒, die ebenfalls immer schnell vergriffen sind. Einteiler sind bei Männern gefragt, Body mit Tüll-Rock eher bei Frauen. Aber auch auffallende Glitzer-Outfits liegen absolut im Trend“, verrät die Karnevals-Expertin weiter. Lust auf einen Abstecher ins Weltall oder zurück in die 80er-/90er-Jahre, als Retro-Chic noch modern war?

Natürlichen seien auch Klassiker wie der Cowboy oder Hippie weiterhin zu haben. Besonders auffällig: „Zum Piraten-Outfit greifen immer noch viele“, so Ewald. Mit Piraten verbinden viele alte Kindheitserinnerungen, das passt auch mit der nächsten Trend-Kategorie zusammen: Helden unserer Kindheit. Nach wie vor erfreuen sich die Protagonisten rund um Super Mario großer Beliebtheit – vor allem als Gruppen-Kostüm. Gleiches gilt für Barbie und Ken. Nicht zuletzt wegen des Kinofilms werden die Kultfiguren so gehyped wie schon lange nicht mehr. Ob Pirat oder Barbie, Super Mario oder Cowboy: Alle Karneval-Kostüm-Trends 2024 bekommst du hier🛒.