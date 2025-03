Karneval in Köln: Nach Weiberfastnacht geht die Nachricht um – Jecken klappt die Kinnlade herunter!

Mit einem feierlichen „Kölle Alaaf“ wurde das Karnevalstreiben in Köln am Donnerstag (27. Februar) wieder feierlich eingeläutet. In der Jecken-Hauptstadt ging es schon an Weiberfastnacht hoch her.

Nicht nur die Rheinländer hat es am Donnerstag bereits in Scharen nach Köln gezogen. Auch bei vielen Touristen steht der Karneval in der NRW-Stadt auf der Wunschliste ganz weit oben. Daran lässt jetzt auch die Auswertung eines Reiseportals keinen Zweifel.

Karneval in Köln: Es ist nicht mehr zu verbergen!

Die Plattform „Booking.com“ hat dafür die eigenen Suchdaten für Flüge und Unterkünfte für den „Kölsche Karneval“ ermittelt. Mit erstaunlichem Ergebnis! Denn mit 216 Prozent stellen die Suchanfragen für Aufenthalte in Köln in diesem Jahr einen neuen Rekord auf. Auch die Suche nach Flügen in die Karnevalshochburg ist mit 83 Prozent in diesem Jahr deutlich gestiegen.

Dafür hatte Booking die Daten seiner Reisenden aus der ganzen Welt im Zeitraum von 19. Januar bis zum 26. Januar analysiert, die sich für einen Trip nach Köln zwischen dem 27. Februar und 5. März 2025 interessierten. Dabei sorgte die Untersuchung der Länder bei den Anfragen allerdings für wenig Überraschung.

HIER planen die meisten ihren Karnevalstrip

Vor allem Deutsche zieht es an Karneval nach Köln, wie die Untersuchung wenig überraschend zeigt. 358 Prozent mehr Jecken haben im Gegensatz zum Vorjahr nach einer Unterkunft oder einem Flug nach Köln gesucht.

Aber auch bei Briten und Spaniern, die weit abgeschlagen hinter Deutschland liegen, scheint der Kölner Karneval ein Thema zu sein. Dicht dahinter folgen unsere Nachbarn aus den Niederlanden und Österreich, die die fünfte Jahreszeit einmal hautnah erleben wollen.

Dabei darf natürlich eines nicht fehlen: die richtige Verkleidung. Schon an Weiberfastnacht präsentierten Karnevalsenthusiasten in Köln ihre schillerndsten Kostüme.