Karneval in Köln: Preis-Explosion an Rosenmontag – bis zu 1.000 Euro!

Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange und sorgt in ganz NRW für närrisches Treiben. Doch neben all dem Spaß bringt der Karneval auch Kosten für Kostüme und Schminke mit sich. Hinzu kommen Essen und Trinken, Fahrtkosten, Eintritt zu den einzelnen Veranstaltungen und Übernachtungsmöglichkeiten.

Dass das alles nicht gerade billig ist, versteht sich fast von selbst. Aber was die Touristen für den Rosenmontagskarneval bezahlen müssen, sprengt jede Vorstellungskraft.

Rosenmontag: Karneval-Tickets in Köln bis zu 1000 Euro

Wer in Köln feiern will, muss oft tief in die Tasche greifen. Schließlich ist es fast schon normal, dass Kneipentickets bis zu 40 Euro Eintritt kosten können. Die Sülzer Kult-Kneipe Haus Unkelbach (>>> wir berichteten) verlangte in diesem Jahr sogar 111 Euro für die Tickets.

Aber nicht nur die Preise für die Kneipentickets sind für den einen oder anderen ein echter Preisschock, auch die Tribünenkarten für den Rosenmontagszug dürften für Aufregung sorgen.

Denn wer sich am Rosenmontag (3. März 2025) nicht mit dem üblichen Straßenchaos begnügen, sondern das bunte Treiben aus bester Perspektive genießen möchte, kann sich auf einem der exklusivsten Plätze der Stadt niederlassen – gegen einen kleinen (oder größeren) Obolus natürlich!

Immerhin kostet ein Platz vor dem Hotel Excelsior am Domplatz laut dem „Express“ stolze 460 Euro. Dafür bekommt man aber nicht nur den absoluten Premiumblick auf den Zug und den Kölner Dom, sondern auch einen Sitzplatz auf einer windgeschützten Tribüne, ein Buffet im Wintergarten und warme und kalte Getränke. Wer das Karnevalserlebnis wirklich „high class“ erleben will, zahlt für den Blick aus dem Hotelzimmer 1.000 Euro.

Karneval in Köln: Viele Tickets bereits ausverkauft

Etwas günstiger – aber immer noch kein Schnäppchen – sind die Plätze auf der Altstadttribüne am Alter Markt (222 Euro) und auf der Tribüne am Quatermarkt (ab 199 Euro). In beiden Fällen sind Speisen und Getränke sowie die After-Zug-Party im Preis inbegriffen.

Wer das närrische Treiben etwas günstiger beobachten möchte, kann sich auf der Tribüne am Severinskirchplatz in der Südstadt schon für 39 Euro ein Ticket sichern. Für Familien gibt es die Familientribüne am Hohenzollernring – für nur 32,50 Euro. Aber aufgepasst: Nicht für alle Bereiche gibt es noch Tickets! Einige sind bereits ausverkauft – wer also noch dabei sein will, sollte sich beeilen.

Und zum Schluss noch der wichtigste Hinweis: Der Rosenmontagszug startet um 10 Uhr an der Severinstorburg und endet in der Mohrenstraße.