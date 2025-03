Karneval in Köln: Umzugswagen sorgt bei WDR-Moderator für Sprachlosigkeit

Der Karneval in Köln findet am Rosenmontag (3. März) seinen Höhepunkt. Zahlreiche Jecken sind unterwegs, um sich unter das feiernde Volk zu mischen und Kamelle zu ergattern. Neben den vielen bunten Kostümen sorgen natürlich auch die Umzugswagen für reichlich Aufsehen.

In diesen Tagen heißt es wieder: Kölle Alaaf! In der NRW-Metropole fliegen die Kamelle – und der WDR überträgt das Spektakel live. Als Moderatoren-Duo fungiert Guido Cantz und Sabine Heinrich. Bei ersterem sorgt ein Umzugswagen jetzt für Sprachlosigkeit.

Karneval in Köln: Umzugswagen nimmt ÖPNV aufs Korn

„Was soll man zu dem Wagen sagen? ‚Endstation: bitte ausscheiden.‘ Ist nicht immer ganz so einfach“, lauten Cantz‘ Worte, als es um einen Umzugswagen zum Thema öffentliche Verkehrsmittel geht. Auf dem Umzugswagen zu sehen ist eine Bahn, die in einen Po hineinfährt – ist der ÖPNV in Köln also für den Allerwertesten?

„Und da sieht man, der öffentliche Nahverkehr, man könnte sagen, POlarisiert. Man kann auch sagen, der öffentliche Nahverkehr in Köln ist für den Arsch“, findet Cantz deutliche Worte für den zugegeben etwas speziellen Umzugswagen. Immerhin wisse man aber, worum es geht. „Man muss nicht viel erklären, glaube ich, oder?“, witzelt der Moderator.

„Kölner Verkehrswende“ für den Allerwertesten?

„Wenn du in Köln auf die Bahn angewiesen bist, also wie oft stehst du da und denkst: ‚Ja okay, hab doch noch Zeit, warten wir noch‘“, kennt auch Heinrich das Problem mit dem Bus- und Bahnfahren. Passend dazu steht auf dem XXL-Po noch der Schriftzug „Kölner Verkehrswende“ geschrieben.

