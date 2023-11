Karneval in Köln: Heftige Krankheitswelle vor 11.11. – Experten warnen vor Spreader-Event

Es ist die Zeit des Jahres, auf die ganz Köln sehnsüchtig wartet: Karneval. Doch mitten im Vorfreudenfieber zieht eine Erkältungswelle über die Stadt und mit dem Start am 11.11. stellt sich eine zentrale Frage: Kann das Fest des Frohsinns für die Jecken trotzdem wie geplant gefeiert werden?

Die Straßen sind gefüllt von hustenden und schniefenden Menschen und fast jeder kennt jemanden, der derzeit mit einer Atemwegserkrankung kämpft. In Deutschland leidet derzeit etwa jeder elfte Bürger an einer Erkältung oder ähnlichen Beschwerden – so viele wie seit Jahren nicht mehr.

Karneval in Köln: Heftige Krankheitswelle vor 11.11.

Dazu äußert sich Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein, gegenüber „DerWesten“ mit klaren Worten: „Ich gehe davon aus, dass sich Corona, anders als 2022, bis zum Ende des Jahres stark ausbreiten wird.“ Zurzeit werde nämlich bei jedem zweiten Labortest Corona festgestellt. Die andere Hälfte wiederum seien eher harmlose Erkältungsviren.

Doch was bedeutet das für das närrische Treiben am 11.11.? Der Mediziner warnt: „Der Karneval-Saisonstart in Köln könnte in diesem Jahr auch der Start einer heftigen Infektionswelle sein.“ Viele Menschen hätten jetzt schon Infektionen, die beim ausgiebigen Feiern sehr leicht übertragen werden könnten. „Wer Erkältungssymptome hat, sollte lieber den Feiern, zumindest in geschlossenen Räumen, fernbleiben“, so Preis weiter.

Experten warnen vor Spreader-Event

Und dabei geht es nicht nur um die individuelle Gesundheit, sondern auch um das Gesundheitssystem als Ganzes, wie Preis ausführt: „Eine starke Infektionswelle ab dem 11.11. zum Karneval-Saisonstart in Köln würde nicht nur jedem Einzelnen zu schaffen machen, sondern auch das Gesundheitssystem extrem belasten.“

Preis gibt jedoch nicht nur düstere Prognosen ab. Er empfiehlt auch Schutzmaßnahmen für die Jecken, um die Feierlaune beim Karneval in Köln sicher und sorgenfrei zu genießen: „Auch wenn eine Grippe- oder Corona-Impfung bis zum Wochenende nicht mehr rechtzeitig die volle Wirkung entfaltet, baut man einen sehr guten Schutz vor schweren Infektionsverläufen innerhalb von zwei Wochen auf. Der wirkt dann, wenn die Infektionswelle nach dem 11.11. Fahrt aufnimmt“ Ganz besonders wichtig sei das für die über 60-Jährigen und chronisch Kranke.

Der Experte will jetzt nicht die totale Spaßbremse für den Karneval in Köln sein, er rät jedoch eindringlich zum Feiern im Freien und mit etwas Abstand. Jecken, so seine klare Botschaft, sollten nicht leichtsinnig sein und auf ihre Gesundheit achten, um einen unbeschwerten Karnevalsauftakt zu genießen.