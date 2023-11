Markus Lanz – Gesundheits-Expertin beunruhigt : „Mir persönlich macht der Winter Angst“

Deutschland hustet, schnieft und schnäuzt. Auch in diesem Winter beschäftigt viele Menschen die Frage: Stehen in den Arztpraxen genug Antibiotika und Fiebersäfte zur Verfügung, insbesondere für Kinder? Die Apotheken schlagen Alarm und viele Eltern sind in Sorge, ob sich das Medizin-Chaos von vergangenem Jahr wiederholen wird.

Die Versorgung mit Medikamenten ist ein wichtiges Thema. In der Sendung am Donnerstag (2.Oktober) hatte Markus Lanz u.a. Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Pharmaexpertin Ulrike Holzgrabe zu Gast.

Markus Lanz: Warum sind Medikamente so knapp?

Die Expertin warnt in der ZDF-Sendung vor der Abhängigkeit Deutschlands vor außereuropäischen Herstellern. 60 bis 70 Prozent der Wirkstoffe werden in China oder Indien hergestellt. „Das ist alles ein sehr schwieriges Geschäft. Wir müssen davon wegkommen das China so eine große Macht hat bei der Produktion.“ Karl Lauterbach pflichtet ihr bei.

Markus Lanz, der sonst für seine scharfen Fragen und provokanten Thesen bekannt ist, hört aufmerksam zu und fällt selten ins Wort. „Wir geben zu wenig Geld für Generika (Nachahmerprodukte) aus…mir persönlich macht der Winter Angst, dass wir zu wenig Antibiotika haben“, ergänzt Ulrike Holzgrabe.

Markus Lanz hakt nach: „Wann bekommen wir das Problem endlich in den Griff?“

„Viele wichtige Medikamente werden nur noch von wenigen Herstellen produziert, weil sich der Verkauf wirtschaftlich kaum noch lohnt“, betont Kai Joachimsen, Chef des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie. Gesundheitsminister Karl Lauterbach gibt allerdings in einem Bereich Entwarnung: „Bei Kinderarzneimitteln werden wir einen besseren Winter haben als im letzten Jahr.“ Die Produktion sei zum Teil deutlich gesteigert worden.

Mehr zu Prof. Dr. Karl Lauterbach

Der 60-Jährige ist seit Dezember 2021 Gesundheitsminister.

Der Mediziner ist Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität zu Köln.

Seit 2005 sitzt der SPD-Politiker im Bundestag.

Lauterbach trat 2001 der SPD bei. Er war früher CDU-Mitglied.

Früher war eine Fliege sein modisches Markenzeichen.

Auf die Frage des ZDF-Moderators, ob dieser Winter besser sein wird als der letzte, wiegelt die Gesundheitsexpertin Ulrike Holzgrabe ab: „Das hängt von der Infektionslage ab. Wenn alles gut läuft, dann kommen wir vielleicht durch den Winter.“ Insgesamt stelle sich die medizinische Versorgung in Deutschland als Problem mit vielen Faktoren dar, das nicht von heute auf morgen gelöst werden könne.