Karneval in NRW: Dringende Warnung – DAS sollten Feiernde beachten

Karneval steht vor der Tür! Natürlich wird auch in NRW wieder kräftig gefeiert – allen voran in Köln. Doch es gibt einige Dinge, die sollten Jecken vor lauter Feier-Wut unter keinen Umständen außer Acht lassen. Die Polizei warnt.

An Karneval herrscht wieder Ausnahmezustand in NRW. Verkleidete Menschen machen (meist) unter Alkoholeinfluss die Straßen unsicher – und das ging in den vergangenen Jahren nicht immer konfliktfrei über die Bühne. Deswegen solltest du dich an einige Dinge unbedingt halten, um für ein halbwegs friedliches Fest zu sorgen.

Karneval in NRW: „Früh aus dem Verkehr ziehen“

„Alle sollen Spaß haben und wieder sicher nach Hause kommen. Auch in diesem Jahr richten wir uns wieder auf eine alkoholbedingte Zunahme der Aggressionen am Donnerstagnachmittag ein. Wir werden diejenigen früh aus dem Verkehr ziehen, die andere daran hindern, friedlich zu feiern“, äußert sich Martin Lotz, der den Einsatz in Köln an Weiberfastnacht und am Karnevalssonntag leiten wird, zum Ziel des Polizeieinsatzes.

Außerdem verrät die Polizei Köln weitere Tipps für alle Feiernde. Demnach solltest du nur das bei dir tragen, was du auch wirklich benötigst. In den meisten Fällen sind das dein Handy, Ausweis, Bahnticket und Bargeld. Am besten du hast deine Sachen körpernah bei dir. So haben es Taschendiebe schwer.

Sicheren Heimweg schon vorher organisieren

Ganz wichtig: Mit Blick auf die Gefahr durch K.O.-Tropfen empfiehlt die Polizei, keine offenen Getränke von Fremden anzunehmen oder das eigene Getränk unbeaufsichtigt zu lassen! Außerdem solltest du drohenden Auseinandersetzungen konsequent aus dem Weg gehen – eigentlich selbstverständlich. Der sichere Heimweg sollte schon vorher organisiert sein, zum Beispiel in Begleitung von Freunden. Wenn du mit Auto, Moped oder E-Scooter unterwegs bist, solltest du nüchtern sein.

Doch nicht nur die Polizei Köln gibt wichtige Tipps rund um den Karneval. Auch die Polizei Wesel mahnt Besucher zur besonderen Vorsicht. „Achten Sie aufeinander. Gehen Sie am besten in der Gruppe und versuchen Sie einander den Abend über im Blick zu behalten. Bitten Sie im Notfall anwesende Personen laut um Hilfe oder rufen Sie über die 110 die Polizei – wenn Sie oder andere zum Beispiel belästigt, bedroht oder angegriffen werden. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Handy aufgeladen und griffbereit ist, damit Sie im Ernstfall die Polizei verständigen können“, heißt es unter anderem von der Polizei Wesel. Na, mit diesen Tipps steht ein friedliches Karnevals-Fest doch wohl nichts mehr im Wege.