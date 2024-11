Karneval in Köln: Schicksalhafte Begegnung am 11.11. – SIE sucht jetzt ihr Diskokugel-Mädchen

„Nur mer zwei jon durch et Levve. Nur mer zwei maache et jot un wenn du meins et jing donevve“ – das und viele andere Kölsche Hits singen Tausende verkleidete Jecken am Karneval in Köln. Aber nicht nur das! Denn es wird nicht nur geschunkelt und getrunken, sondern auch geflirtet.

Und jetzt sucht eine Närrin ihren romantischen Flirt. Logisch, dass ihr Tausende von Menschen helfen. Kennst du vielleicht die gesuchte Person?

Karneval: Kölnerin sucht ihr Herzblatt

Es klingt fast wie aus einem Film – denn Catharina Sophia aus Köln (NRW) kann diese Begegnung einfach nicht vergessen. Als sie als Luna Lovegood (für alle, die es nicht wissen: eine Figur aus Harry Potter) durch die Straßen zog, lernte sie diese Person kennen.

+++ Nach 11.11. in Köln: Türsteher hat die Schnauze voll – „So wird Karneval abgeschafft“ +++

Wenn sie sucht? Nun, ihren Namen kennt sie offenbar nicht. Was sie aber weiß, ist, dass die Dame nicht nur lange dunkelbraune Haare hat, sondern auch eine schlanke Figur. Außerdem hatte sie sich als Discokugel verkleidet, hatte Glitzer im Haar und dazu passende Ohrringe und Accessoires. Und offenbar hat die Dame ihr ordentlich den Kopf verdreht – denn jetzt hat sie eine Mission. Sie möchte ihr Herzblatt finden!

Und nun sucht sie per TikTok nach dem Mädchen mit den grünen Augen und dem Discokugel-Kostüm. Inzwischen gibt es viele Kommentare und Hinweise. „Ist das vielleicht lina.schndr?“, diesen Tipp bekommt sie häufiger. Doch weit gefehlt. Die Richtige war noch nicht dabei.

Hier kannst du dir das Video ansehen:

Jetzt hat die TikTokerin ein neues Update hochgeladen. Die Suche geht weiter! Und anscheinend haben sich einige an Karneval als Discokugel verkleidet, denn sie meldeten sich bei der Suchenden, dass sie die Lösung des Falles sein könnten. Bisher hat sich die Influencerin aber noch nicht dazu geäußert. Es bleibt also spannend.