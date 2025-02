Jana Ina Zarrella im NRW-Tierheim ganz gerührt – plötzlich kommen Erinnerungen hoch

Welpen, Kätzchen oder auch Babys – gerade die Kleinsten sorgen immer wieder für begeisterte Ausrufe und strahlende Gesichter. Das ist auch in den Tierheimen in NRW nicht anders: Immer mehr Menschen neigen dazu, ein junges Tier zu adoptieren, während die älteren Vierbeiner häufig übersehen werden.

Das weiß auch Moderatorin Jana Ina Zarrella (48). Nun will sie auf dieses große Problem aufmerksam machen und besuchte das Tierheim Köln-Dellbrück. Doch plötzlich überkommt das brasilianische Model persönliche Erinnerungen.

Jana Ina Zarrella kämpft im Tierheim NRW mit persönlicher Erinnerung

„Tiere jeden Alters bereichern unser Leben. Auch Senioren haben so viel zu geben – sei es an Liebe, Freude oder Treue“, erklärt Jana Ina Zarrella im Gespräch mit DER WESTEN. Ihre Liebe zum Tierschutz zeigt sie immer wieder – sei es durch ihre Beiträge auf Instagram oder durch ihre Teilnahme an zahlreichen Events, die auf das Thema aufmerksam machen.

Seit Jahren setzt sich die zweifache Mutter für alle Tiere ein, so hat sie auch zwei Hunde adoptiert. Sie unterstützt unter anderem die Fressnapf-Initiative „tierisch engagiert“, die sich für die zahlreichen Tierheime starkmacht.

+++ Hund aus Tierheim Essen findet neues Zuhause – dann nimmt das Drama seinen Lauf +++

„Meine Hündin Cici habe ich hier aus dem Tierheim Köln-Dellbrück – sie kommt aus Ungarn und war eigentlich ein Straßenhund. Sie war schon in der Tötungsstation und wurde von Tierschützern gerettet. Sie wurde dann mit acht anderen Hunden hierher gebracht und wir haben sie zum Glück gefunden“, erzählt die Moderatorin weiter.

Doch nicht nur die Hündin freute sich über ihr neues Zuhause, auch die kleine Familie aus NRW weiß das Tier zu schätzen. Schließlich half der Vierbeiner der ganzen Promi-Familie den Tod von Dackel Tyson zu verkraften. Und genau dieser Verlust wurde Jana Ina Zarrella im Tierheim Köln-Dellbrück noch einmal schmerzlich bewusst.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Spüre nur noch Schmerzen“

Sie erinnert sich an ihren geliebten Dackel Tyson, der immer mehr zum „Pflegehund“ wurde, der ihre ganze Aufmerksamkeit und Fürsorge brauchte. „Ich musste ihn jeden Tag füttern und manchmal sogar beim Gassigehen festhalten. Er hatte Demenz und wusste nicht mehr, wo sein Körbchen war“, blickt sie im Gespräch mit DER WESTEN zurück.

Es ist kein Wunder, dass ihr Herz brach, als der treue Begleiter mit stolzen 18 Jahren von ihr ging. „Mein Freund, mein Begleiter, meine Familie. Und weil ich Dich so liebe, lasse ich Dich gehen. Gerade spüre ich nur noch Schmerzen – mein Herz ist gebrochen“, schrieb sie damals auf Instagram, um sich zu verabschieden.

+++ NRW-Tierheim zeigt dramatisches Hunde-Schicksal – „Wird vermutlich nie vermittelt“ +++

Trotz oder gerade wegen der Erinnerungen an Tyson setzt sie sich umso mehr für die älteren Hunde ein. „Hunde, egal in welchem Alter, haben nicht nur ein Zuhause verdient, sondern sind auch extrem dankbar, wenn sie ein Zuhause finden“, so Jana Ina Zarrella.

Jana Ina Zarrella (m.) setzt sich zusammen mit Fressnapf-Initiative „tierisch engagiert“ (vertreten durch Theresa Spenrath (l.) für die Tiere im Tierheim Köln Dellbrück da (vertreten durch Bereichsleiter im Tierheim Köln-Dellbrück Romano Köllisch) Foto: Fressnapf

Mehr News aus NRW:

Wer nun ebenfalls das Tierheim Köln Dellbrück in NRW unterstützen möchte, kann dies HIER tun – sei es durch Spenden oder einen Besuch, um die Tiere persönlich kennenzulernen.