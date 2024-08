Ikea in NRW: Zwei neue Standorte! Doch Möbel-Kunden stehen ratlos im Geschäft

Ikea in NRW will sein Geschäft ausbauen. Der schwedische Einrichtungsgigant hat bereits elf Standorte zwischen Bielefeld und Köln. Vielerorts gelten die großflächigen blau-gelben Märkte des Unternehmens als Wahrzeichen für günstige Möbel und Accessoires, die das Zuhause verschönern.

Doch trotz dieser stattlichen Anzahl von Möbelhäusern müsse viele Kunden immer noch weite Wege zurücklegen, um Pax, Billy, Kallax, Malm & Co. zu besuchen. Jetzt allerdings können Fans jubeln! Ikea in NRW eröffnet zwei weitere Standorte – und das noch in diesem Jahr! Doch viele Kunden werden wohl erst einmal ratlos im Geschäft stehen. Aber der Reihe nach.

Ikea in NRW eröffnet zwei neue Standorte

Die Einrichtungshäuser von Ikea in NRW ziehen jährlich Millionen von Kunden an, die bereit sind, durch das Labyrinth der Wohnwelten zu wandern und am Ende vielleicht mit einer Portion Köttbullar den Tag abzurunden. Doch nicht nur das bekannte Konzept des Einrichtungshauses wird von Ikea weiterverfolgt. Es sind auch zwei neue Standorte in Planung, die anders als die großflächigen Möbelhäuser des Konzerns sein werden.

Diese neuen Standorte in NRW sind keine gewöhnlichen Ikea-Einrichtungshäuser. Tatsächlich handelt es sich um Planungsstudios, die im September in Rheine und ebenfalls noch 2024 auch in Köln eröffnet werden sollen. Kunden auf der Suche nach dem sofortigen Möbelkauf-Erlebnis werden zunächst ratlos sein. Denn in diesen Filialen werden keine Regale zum Selbstaufbau oder Teelichter im Multipack verkauft. Stattdessen konzentrieren sich die Studios darauf, besondere Unterstützung bei der Planung und dem Kauf komplexer Einrichtungsgegenstände zu bieten – zum Beispiel Küchen oder Schrankwände.

Planungsstudios für komplexe Möbel in Rheine und Köln

Die Idee der Planungsstudios ist es, Kunden eine individuelle Beratung für maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Ikea in NRW hat angekündigt, dass das Planungsstudio in Rheine in die dortige Emsgalerie einziehen wird. Mit einer Fläche von 164 Quadratmetern wird den Kunden hier eine beratungsintensive Einkaufserfahrung geboten, bei der Ikea-Mitarbeiter zur Seite stehen.

Der in den neuen Studios ist nach Terminvereinbarung möglich, allerdings kann man auch spontan vorbeischauen. „Bald sind die ersten Planungstermine verfügbar“, verspricht Ikea. Nach der Beratung wird die Ware entweder nach Hause geliefert oder kann in einem herkömmlichen Standort von Ikea in NRW abgeholt werden. Und davon gibt es ja immerhin elf.