Hund leidet in NRW-Tierheim – dramatischer Hilferuf rührt zu Tränen

Während zahlreiche Vierbeiner bei ihren Besitzern ein tolles Leben mit viel Liebe ermöglicht bekommen, gibt es auch viele Tiere, die währenddessen in einem Tierheim auf ein neues Herrchen oder Frauchen warten. Einige von ihnen leiden dabei besonders. So auch ein Hund aus dem Tierheim Leverkusen (NRW).

Klar, die Pfleger tun tagtäglich ihr Bestes, damit es die zahlreichen Tiere so gut wie möglich haben. Doch ein Zuhause ersetzen, können die Mitarbeiter in den Tierheimen eben nicht. Schließlich müssen sie ihre Aufmerksamkeit auf Dutzende von Tieren aufteilen. Vor allem alte Hunde warten oft vergeblich auf ein neues Herrchen oder Frauchen. Auch Hund Benji ergeht es so. Er lebt im Tierheim Leverkusen (NRW).

Wer hat ein Herz für diesen Hunde-Opa?

Unter anderem auf dem Facebook-Kanal der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ wird jetzt kräftig für den putzigen Hunde-Opa Werbung gemacht. „In der Woche vor Weihnachten wollen wir vor allem noch mal auf die ALTEN Hunde aufmerksam machen, die schon ganz lange auf ein Zuhause warten. Benji ist einer von ihnen!“, heißt es in einem Social-Media-Beitrag von Mittwoch (20. Dezember).

„In seinem Alter und mit seiner Gesundheit ist klar, dass der Tibet-Terrier keine 100 Jahre mehr leben wird. Aber Benji braucht trotzdem noch keinen Hospizplatz, sondern ein altersgerechtes Zuhause, in dem der Hunde-Opi sein Leben noch genießen darf!“, steht weiterhin in dem Facebook-Beitrag geschrieben.

„Für seine Seele ist das schlimm“

„Benji weint im Tierheim. Jeden Tag.“ Als seine Besitzerin erkrankte, ist er im Tierheim gelandet. „Für seine Seele ist das schlimm“, heißt es. Benji ist alt und hat auch dementsprechend eine lange Krankenakte. So wurde ihm zum Beispiel bereits ein Tumor entfernt. Bleibt nur zu hoffen, dass der niedliche Vierbeiner schon bald in liebevolle Hände kommt.