Hund ausgesetzt – Fundort schockiert NRW-Tierheim: „Was ist bei dir eigentlich kaputt?“

Wer tut einem kleinen, hilflosen Hund bloß so etwas an? Als das Tierheim Aachen am Mittwoch (18. Dezember) einen Anruf aus der Anicura-Tierklinik in Aachen bekam, war der Tag für alle Beteiligten gelaufen.

Am anderen Ende der Leitung war die Rede von einem Fundhund. „Die kleine Maus ist zuckersüß, aber als wir hörten, wo man sie entsorgt hatte, fiel uns alles aus dem Gesicht“, erklärte das NRW-Tierheim.

Hund regelrecht „entsorgt“: „Schäbig“

Denn der kleine Hund wurde sprichwörtlich entsorgt. Aufmerksame Menschen haben den bemitleidenswerten Vierbeiner in einem Altkleidercontainer entdeckt, wo er letztlich herausgefischt wurde. „Sag mal Mensch, was ist bei dir eigentlich kaputt?“, richten sich die Verantwortlichen entsetzt an den Verantwortlichen dieser Schandtat.

Die Tierpfleger fragen sich, was in der Erziehung der Person falsch gelaufen sein muss, um zu so etwas in der Lage zu sein. „Nichts, aber auch gar nichts rechtfertigt so ein schäbiges Verhalten“, stellt das Tierheim Aachen klar. Auch Tierfreunde sind völlig entsetzt: „Wie dreckig kann ein Charakter sein, so respektlos dem Leben gegenüber zu sein?“, fragt einer. „Ich bin dem Finder so dankbar, dass er nicht weggeschaut hat und was getan hat“, freut sich ein anderer.

Tierheim Aachen erhält Hinweise

Die Tierpfleger wollen dem kleinen Hund jetzt nicht nur ein liebendes Zuhause suchen, sondern machten der armen Fellnase gleich noch ein Versprechen: „Wir werden Anzeige erstatten und hoffen, dass irgendwer hier und heute die Süße erkennt und dich meldet.“ Wer etwas mitbekommen habe oder den kleinen Hund kennt, solle sich gerne per Mail (info@tierheim-aachen.de) oder Telefon (0241 9204250) beim Tierheim Aachen melden.

Am Tag darauf ließ das Tierheim verlauten, dass man schon einige Hinweise erhalten, sich aber noch kein vollständiges Bild ergeben habe. Die „Zuckermaus“, die leider ein paar körperliche Baustellen habe, habe man Trudi getauft.