Hund in NRW: Herrchen stirbt – Reaktion des Vierbeiners bricht allen das Herz

Der beste Freund des Menschen ist ja bekanntlich der Hund, aber bei diesem Hund in NRW bekommt Treue wirklich eine neue Bedeutung. Nach dem Tod seines Besitzers rührt seine Reaktion alle. Jetzt wartet der hübsche Mischling auf ein neues Zuhause.

Remus wurde von der Behörde beschlagnahmt, da sein Besitzer verstorben war. Als man ihn fand, wartete der Hund in NRW ganz ruhig neben seinem verstorbenen Besitzer, als würde er auf diesen aufpassen wollen. Wie lange er dort wartete, ist nicht geklärt.

Hund in NRW: Erholt sich vom Schock

Die Behörde brachte den sieben Jahre alten Hund in NRW in das Tierheim Siegen, wo er jetzt auf ein neues Zuhause wartet. Als er im Tierheim ankam, war Remus extrem verwirrt und hatte große Angst, wie „Tiere suchen ein Zuhause“ auf Instagram berichtet. Verständlich, wenn man bedenkt, was er durchmachen musste.

Die Umstellung fiel dem Hund in NRW sehr schwer. Er konnte jedoch seine Angst überwinden und kam immer aus seinem Schneckenhäuschen heraus. Mittlerweile hat Remus sich an die neue Situation gewöhnt und zeigt dem Tierheim Siegen, wie viel Liebe eigentlich in ihm steckt.

Die Mitarbeiter des Tierheims sind ganz verliebt in den zutraulichen Rüden. Remus kuschelt nämlich unglaublich gerne und sucht die Nähe von denen, die sein Vertrauen gewonnen haben. Der Hund in NRW braucht jetzt nur noch ein neues Zuhause, wo er seine ganze Liebe mit seinem neuen Besitzer teilen kann.

Tierheim Siegen: Remus sucht ein Zuhause

Das Tierheim Siegen erklärt, dass sich der Hund in NRW gut für Anfänger eignet. Er ist sehr unkompliziert und hat Spaß daran, neue Sachen zu lernen. Bis jetzt beherrscht er nur „Sitz“, aber dieses Kommando beherrscht er besonders gut, wie „Tiere suchen ein Zuhause“ berichtet.

Remus neues Zuhause sollte am besten sehr ruhig sein. Sein neuer Besitzer sollte ausreichend Zeit für ihn haben. Hoffentlich findet der Rüde bald eine neue Familie, wo er sich von seinem Schock erholen kann und die Liebe erhält, die er verdient. Wer an dem Hund in NRW interessiert ist, kann sich online bei dem Tierheim Siegen melden.