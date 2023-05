Hund in NRW-Tierheim gebracht – was Besitzerin dort anstellt, macht Pfleger „fassungslos und sprachlos“

Dieser Hund aus NRW weiß gar nicht mehr, wie ihm geschieht. Am Montag (8. Mai) stand das Tier plötzlich vor der Tür des Aachener Tierheims. Am anderen Ende der Leine eine Frau, die nach Angaben der Mitarbeiter nicht schnell genug das Weite suchen konnte.

Nur wenige Fetzen aus der Vergangenheit des Hundes kamen ans Tageslicht. Die Art und Weise des Auftritts macht das Tierheim in NRW nach eigenen Angaben „fassungslos und sprachlos.“ Die Sache soll nun ein Nachspiel haben.

Hund in NRW-Tierheim „entsorgt“

Candy, so haben die Pfleger des Aachener Tierheims den Hund getauft. Nicht einmal den Namen des Hundes soll die Dame verraten haben. Nur, dass Candy einen bitteren Verlust hinter sich haben soll. Ihr Herrchen soll vor wenigen Wochen verstorben sein. Die Dame von Montag soll das Tier vorübergehend aufgenommen haben. Doch aus unerklärlichen Gründen lieferte sie den Vierbeiner am Montag im Tierheim ab.

Ohne Begründung wollte sie einer Tierpflegerin die Leine in die Hand drücken. Weil diese mehr Informationen einforderte, band die Frau das Tier einfach an einer Türklinke an und dampfte ab.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

NRW-Tierheim schaltet Polizei ein

„Natürlich verurteilen wir niemandem, der sein Tier im Tierheim aus den verschiedensten Gründen abgeben muss“, stellten die Mitarbeiter klar. Aber das Tier sei aus Sicht des NRW-Tierheims auf respektlose Art regelrecht „entsorgt“ worden. „Hinter diesem Fall stecken aber leider noch weitere Dinge, die wir hier nicht bekanntgeben können oder dürfen, auch wenn wir es gerne würden.“

Mehr Themen:

„Glücklicherweise sind uns die Daten der besagten Dame bekannt, sodass wir rechtliche Schritte einleiten können“, teilte das Tierheim mit. Jetzt genieße Candy erst einmal die Streicheleinheiten und eine große Portion Liebe der Tierpfleger. Die Hoffnung aller Beteiligten: „Vielleicht haben wir ja Glück und es gibt doch noch ein Familienmitglied, das gar nicht weiß, dass Candy bei uns ist.“ Du erkennst den Hund? Dann melde dich doch beim Aachener Tierheim unter der Nummer 0241 9204250 oder per Mail: info@tierheim-aachen.de.