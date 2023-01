Hund in NRW: Notfall in Tierheim – Tierschützer haben jetzt eine dringende Bitte

Das Tierheim Aachen in NRW ist für viele Tiere oftmals die letzte Chance. Jedoch kommen bei den Tierschützern aktuell fast täglich neue Notfälle rein. Einen Hund hat es besonders hart erwischt.

Der Vierbeiner ist noch nicht sehr alt, musste jedoch schon schlimme Schicksalsschläge erleiden. Nun bittet das Tierheim Aachen um Hilfe. Doch was ist dem kleinen Hund nur widerfahren?

Hund in NRW schwer verletzt

Vor Kurzem kam ein Hund schwer verletzt ins Aachener Tierheim – dem Kleinen wurde auf zweifache Weise weh getan. „Der kleine, noch junge Nicki wurde von einem Auto angefahren und anschließend von seinen Besitzern zu uns gebracht“, erklären die Tierschützer in einem Facebook-Beitrag nur kurz. Ob sich die Halter die Kosten für den Tierarzt nicht leisten konnten und den Rüden deshalb abgegeben haben, kann nur vermutet werden.

Auf einem Bild ist der Hund mit einer Halskrause zu sehen. Oben lugen zwei traurige Knopfaugen heraus. An seinem Oberschenkel sieht man noch die Klammern von der zugenähten Verletzung durch den Unfall. Den Angaben der Tierschützer zufolge wurde Nicki sofort in eine Tierklinik gebracht, ist jetzt jedoch wieder im Tierheim. Nun haben die Pfleger eine dringende Bitte: „Den Kleinen hat es ganz schön erwischt. Daher wünschen wir uns schnellstmöglich für ihn ein Zuhause, in dem er in Ruhe gesund werden und für immer ankommen kann.“

Noch mehr Meldungen:

Auch für eine Schäferhund-Omi wünschen sich die Tierschützer liebevolle Hände. Der alten Dame wurde gerade ein bösartiger Tumor entfernt, und der Tierarzt befürchtet, dass dieser wiederkommen wird. Doch das war noch nicht alles: „Hinzu kommt, dass sie (noch) übergewichtig ist und entzündete Ohren hat.“ Doch davon lasse sich die Hündin nichts anmerken, denn für ihr Alter sei sie immer noch sehr aufgeweckt. Für sie suchen die Tierschützer eine Pflegestelle. Interessierte können sich per Mail an info@tierheim-aachen.de oder im Tierheim selbst innerhalb der Vermittlungszeiten melden.