Hund trinkt aus Fluss in NRW – und hat plötzlich Krämpfe! Besitzer warnt

Es ist der blanke Horror für jeden Hundebesitzer! In Düsseldorf ist der Albtraum eines Mannes aus NRW bittere Realität geworden. Auf Facebook warnt er jetzt andere Hundebesitzer in und Düsseldorf herum – sonst droht Gefahr für die Vierbeiner. Er sei mit seinem Hund am Rhein in NRW spazieren gegangen, ehe die Fellnase in Höhe Heerdt aus dem Fluss trank.

Dann der Schock: Der Hund erlitt Krämpfe – deutliche Erscheinungen einer möglichen Vergiftung! Schnell war die Rede von einem möglichen Öl-Teppich. Er schreibt: „Bereits letzten Donnerstag trat mineralische Flüssigkeit im Neusser Hafen aus. Die Ursache ist leider noch nicht bekannt und es schwemmt sich weiterhin in den Rhein. Leider bleiben diese Überreste auch im Treibgut wie Holz haften.“

Hund trinkt aus Fluss in NRW – und hat plötzlich Krämpfe

Er habe mit der zuständigen Wasserschutzpolizei Duisburg und seinem Tierarzt gesprochen. Und noch immer sei die Gefahr nicht gebannt, wie der Hundebesitzer in einem aktualisierten Beitrag am 18. Dezember schrieb: „Unserem Hund geht es wieder gut. Stellt sich jedoch die Frage, inwieweit die überschwemmten Wiesen und das Treibgut noch kontaminiert sind. Immerhin benötigte das Öl oder der Diesel eine Woche, um von Neuss nach Heerdt/Oberkassel zu gelangen.“

Gegenüber DER WESTEN bestätigt ein Sprecher der Polizei Duisburg: „Die Wasserschutzpolizei der Wache Düsseldorf hat am 14. Dezember einen Hinweis auf einen dünnen Film eines mineralölhaltigen Produkts im Bereich des Erstkanals und des Beckens 5 erhalten. Die Feuerwehr verzichtete auf Grund von Geringfügigkeit auf Beseitigungs- und Eindämmungsmaßnahmen.“

Und weiter: „Vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf einen Verursacher, die Ermittlungen dauern an. Ob die Vergiftungserscheinungen des Hundes tatsächlich auf den dünnen Ölfilm zurückzuführen sind, kann von dieser Stelle aus nicht gesagt werden.“ Bleibt zu hoffen, dass nicht auch andere Hunde krank werden…