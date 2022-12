Hund in NRW: Herzloser Halter bindet Tier an Baum – und überlasst es seinem Schicksal

Wie muss sich dieser Hund bloß gefühlt haben? Mitten in der Nacht wurde der kleine Jack Russell Terrier an einer Landstraße in NRW ausgesetzt. Angebunden an einen Baum, mitten in der Dunkelheit, völlig orientierungslos.

Ein Autofahrer erblickte den einsamen Hund am Straßenrand und sackte ihn ein. Der Tierfreund brachte den Vierbeiner ins Tierheim Düren. Der WDR portraitierte sein Schicksal am 2. Weihnachtstag bei „Tiere suchen ein Zuhause“. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten.

Hund in NRW einfach nachts ausgesetzt

Omimi, so tauften die Tierpfleger die kleine Hündin, die diese traumatische Erfahrung machen musste – und das auf ihre alten Tage. Das NRW-Tierheim ist sich sicher, dass der Jack Russel mindestens zwölf Jahre auf dem Buckel hat. Denn das Alter hat Spuren bei Omimi hinterlassen.

Ihre Augen sind sichtbar getrübt. Dennoch soll sie für ihr Alter vergleichsweise gut sehen können, berichten die Pfleger. Auch Zähne hat sie keine mehr. Wer ihr ein Leckerchen geben will, muss sie deshalb vorher zerdrücken. Terriertypische Drohgebärden sind deshalb bei dem kleinen Hund eher nicht ernst zunehmen. Ist erstmal Vertrauen aufgebaut, könnten die neuen Besitzer sich auf einen lieben, loyalen und verschmusten Hund einstellen, der auch noch kleinere Gassi-Runden bewältigen könne. Hier und da würde Omimi sogar auf Kommandos hören, berichtet das NRW-Tierheim dem WDR.

Hund aus NRW erlebt Weihnachtswunder

Der Hilferuf aus dem Tierheim Düren sollte über die Weihnachtstage Wunder bewirken. So hat sich offenbar ein Halter mit Herz für die vom Schicksal gebeutelte Hündin gefunden. So konnte Omimi aus der Einrichtung ausziehen und darf sich auf ein hoffentlich letztes Zuhause freuen.

Das Tierheim Düren hofft nun, dass sich noch viele weitere Tierfreunde melden, um einen der (Dauer-)Gäste bei sich zuhause aufzunehmen. Welche Hunde aktuell Hilfe suchen, siehst du hier.