NRW: Dramatische Rettungsaktion! Junge Menschen wollen Hund helfen – und bleiben an Steilwand stecken

Drolshagen. Was für ein Schock! Ein Hund ist am Samstagnachmittag in NRW 25 Meter tief von einer Böschung gestürzt.

Seine Begleiter, ein 22-jähriger Mann und eine 15-jährige Jugendliche, wollten den Hund retten – und mussten dann selbst mit einer dramatischen Rettungsaktion aus ihrer misslichen Lage in NRW befreit werden.

Hund in NRW gerät in Gefahr – bei der Rettung dann auch seine Begleiter

Sie waren mit ihrem Hund an einem Steinbruch in Drolshagen im Kreis Olpe (NRW) spazieren, als es plötzlich zum Drama kam und das Tier abstürzte. Um dem Vierbeiner zur Hilfe zu eilen, klettern sie ein Stück der Steilwand herunter. Dabei gerieten die zwei Hundefreunde selbst in größte Not.

Plötzlich steckten sie an einer Abbruchkante der Steilwand fest. Für die zwei gab es jetzt kein vor und zurück mehr. Auf der einen Seite die Wand, auf der anderen der 25 Meter tiefer Abgrund.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Hund in NRW: Höhenrettungsteam muss kommen!

Was also tun? Polizei und Feuerwehr alamieren. Die Einsatzkräfte machten sich zu dem Steinbruch auf, um das Trio zu retten. Doch erst einem Team der Höhenrettung der Feuerwehr gelang es, den 22-Jährigen und seine 15-jährige Begleiterin sicher zu bergen.

Auch der Hund hatte nach dem Einsatz endlich wieder den rettenden Boden unter den Füßen.

Doch nach Hause ging es für die Zweibeiner noch nicht. Der 22-jährige Mann musste nach der Rettungsaktion zur Abklärung ins Krankenhaus. Seine 15-jährige Begleitung brachten die Einsatzkräfte in eine Kinderklinik nach Siegen. Immerhin: Der Hund blieb wie durch ein Wunder unverletzt. (vh)