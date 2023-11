Herten: Mann tötet Frau und Töchter (5 und 7) – Ermittler enthüllen perfide Details

Die Tat schockierte im Frühjahr 2023 das ganze Ruhrgebiet!

Am Dienstag (16. Mai 2023) fand die Polizei in einer Wohnung in Herten (Kreis Recklinghausen) drei Leichen: Eine Frau (37) und zwei Mädchen (5, 7). Nach stundenlanger Suche wurde der Vater (damals 35) in Marl festgenommen – und gestand den Mord an seiner Familie (>> wir berichteten).

Am Montag (13. November) muss sich Ugur S. (36) nun vor dem Landgericht Bochum für die Gräueltat verantworten. Während der erste Haftbefehl im Frühjahr noch wegen dreifachen Totschlags erlassen worden war, lautet der Vorwurf nun: Mord!

Herten: Mord wegen angedrohter Trennung?

Bei seinem Geständnis gegenüber der Polizei gab der türkischstämmige Mann vergangene Beziehungsstreitigkeiten mit seiner Frau als Motiv für die Tat an. Wie das Landgericht Bochum nun mitteilt, soll sich die Frau entschlossen haben, sich von ihrem Mann zu trennen. Gefrustet und gekränkt über diesen Entschluss habe der Familienvater daraufhin beschlossen, Frau und Kinder zu töten.

Polizisten untersuchen im Mai 2023 den Tatort in Herten. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de/dpa

Die perfiden Details in der Anklageschrift lassen einen erschaudern.

Frau und Kinder erstickt

Die Tat soll sich am Montag, dem 15. Mai 2023, im Schlafzimmer des Paares zugetragen haben. Die Frau wollte mit ihren Kindern zum Flughafen, ihr Mann sollte sie dort hinbringen. Zunächst habe Ugur S. seine Familie im Glauben gelassen, er würde sie tatsächlich fahren – doch dann nahm das Grauen seinen Lauf.

Zuerst soll er seine Frau durch Zuhalten von Mund und Nase erstickt haben. Als sie nicht mehr atmete, habe er laut Anklageschrift seine siebenjährige Tochter ins Schlafzimmer gerufen – um sie dort auf dieselbe Art und Weise zu ersticken. Im Anschluss habe er diese Vorgehensweise auch noch bei seiner fünfjährigen Tochter wiederholt.

Der Prozess gegen Ugur S. beginnt am Montag, 13. November, um 14 Uhr vor dem Landgericht Bochum.