Herne: Macheten-Angriff! Opfer blutüberströmt

Brutale Attacke auf einen Mann am frühen Montagmorgen (24. Oktober) in Herne. Wie die Polizei Bochum auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt, ist ein Streit in einer Wohnung an der Poststraße gegen 5 Uhr komplett eskaliert. Dabei wurde ein Herner mit einer Machete angegriffen.

Das Opfer sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Hintergründe des Angriffs seien noch völlig unklar. Jetzt ermittelt die Polizei.

Herne: Macheten-Angriff! Opfer schwer verletzt

Welche Verletzungen das Opfer erlitten hat, ist bislang noch unklar. Die „WAZ“ spricht unter Berufung auf Nachbarn von einer blutenden Kopfwunde und Verletzungen an den Fingern. Demnach seien die Verletzungen schwer, aber nicht lebensbedrohlich.

Den Nachbarn zufolge sei der Angreifer ins Haus gestürmt. Später habe sich das Geschehen auf die Straße verlagert. Dann sei auch schon die Polizei zur Poststraße in Herne angerückt. Nachbarn zeigten sich schockiert: „Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll“, so ein Nachbar gegenüber der Zeitung.

In Herne ist ein Mann mit einer Machete schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Opfer in Herne wohl kein Zufall

Die Kriminalpolizei muss nun klären, wie es zu dem Streit in der Poststraße gekommen ist. Die Beamten gehen nach aktuellen Stand nicht davon aus, dass der Angreifer sein Opfer ziellos ausgewählt habe. Stattdessen sei zu vermuten, dass sich die beiden Streithähne gekannt haben dürften, sagte ein Sprecher der Polizei Bochum gegenüber DER WESTEN.

Mehr Themen:

Diese vage Aussage sei allerdings noch mit Vorsicht zu genießen, da die Ermittlungen erst am Anfang stehen. Zur Unterstützung der Ermittler rückte die Spurensicherung an. Ob der Angreifer flüchten konnte oder sich in Gewahrsam der Polizei befindet, ist am Nachmittag noch unklar.