Herne: Friseur mit irrer Aktion zum Ramadan-Ende – du solltest sie unbedingt weitersagen

Alle Muslime feiern das Ende des Ramadan – es ist Eid-Zeit, das Zuckerfest oder schlicht Bayram. Logisch, dass viele in dieser Zeit – ähnlich wie Christen zu Weihnachten – ein großes Herz für Mitmenschen zeigen. Allen voran ein Friseur aus Herne, denn Hisham Alsbaie schneidet Obdachlosen zur Feier des Ramadan-Endes kostenlos die Haare!

Er lebt seit 2016 im Ruhrgebiet, flüchtete 2015 aus Syrien nach Deutschland. Hier habe er seinen Friseur-Meister gemacht, Ende 2022 dann seinen eigenen Friseursalon an der Hordeler Straße in Herne-Eickel eröffnet. Und jetzt bittet er Obdachlose zum Haareschneiden!

Herne: Friseur mit starker Aktion zum Ramadan-Ende

Als Zeichen der Dankbarkeit für die Unterstützung und Sicherheit, die er und seine Familie in Deutschland erfahren hätten – das sei sein Antrieb für die Ramadan-Aktion. Jetzt sei es an der Zeit, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Bevor er nach Herne kam, lebte er in Sachsen-Anhalt. Schon dort habe er regelmäßig Haare geschnitten.

Und es gibt sogar die Möglichkeit, dass er auch NACH dem Ramadan die Kostenlos-Aktion für Obdachlose fortsetze. Er wolle auf jeden Fall an einzelnen Tagen immer wieder kostenlos die Haare schneiden, so der Syrer gegenüber der WAZ. Übrigens wird das Ende des Fastenmonats Ramadan, auch bekannt als Eid al-Fitr oder Ramazan Bayramı, in der Islamischen Gemeinde Röhlinghausen gemeinsam gefeiert.

Es wird kostenlos einen Eiswagen, Geschenke, Tee und Kaffee geben, kündigte die Gemeinde an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Feier findet am 11. April (Donnerstag) von 13 bis 18 Uhr, Rheinische Straße 25, statt.