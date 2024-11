Halloween in NRW: Todesfall! Beliebtes Event kurzfristig abgesagt

Das Grusel-Event Halloween steht vor der Tür und auch in NRW können es viele Menschen kaum erwarten, am Donnerstagabend (31. Oktober) in unheimlichen Kostümen um die Häuser zu ziehen und sich an jeder Ecke zu fürchten.

Neben großen Parties und Veranstaltungen in öffentlichen Clubs gibt es auch zahlreiche Privatpersonen in NRW, die zu Halloween ihre Häuser und Gärten schmücken und Besucher zum Gruseln einladen. Eine bekannte Adresse in Castrop-Rauxel ist dieses Jahr aber nicht dabei – Grund ist ein Todesfall in der Familie.

Halloween in NRW: Grusel-Garten seit Jahren erstmals geschlossen

Bereits seit über zehn Jahren ist der Grusel-Garten an der Recklinghauserstraße in Castrop-Rauxel für viele Halloween-Fans in NRW eine Pflichtadresse an dem besonderen Abend. 2016 begannen die Schinks damit, in ihrem Vorgarten Grabkerzen und kleinere Figuren aufzustellen, seitdem wurden die Dekorationen mit jedem Jahr mehr – genauso wie die Attraktionen für Besucher.

Mittlerweile gibt es für Gäste im Grusel-Garten Marshmallows, Waffeln, Glühwein und Kakao, der Eintritt für alle ist frei. Doch in diesem Jahr müssen Grusel-Begeisterte auf den Besuch in der Recklinghauserstraße verzichten: Wie Sonja Schink am Donnerstagmittag auf Facebook mitteilt, fällt das Spektakel in diesem Jahr aus.

„Der Gruselgarten auf der Recklinghauserstraße bleibt dieses Jahr wegen eines Sterbefalls in der Familie leider geschlossen. Wir wünschen euch aber ein HAPPY HALLOWEEN“, schreibt die Castrop-Rauxelerin auf Facebook.

Halloween-Fans in NRW nehmen Anteil

Die Anteilnahme unter dem Beitrag ist groß, dutzende Menschen drücken in den Kommentaren ihr Beileid aus, wünschen der Familie „viel Kraft“ oder nehmen Sonja Schink virtuell in den Arm.

Auch wenn Halloween-Fans in NRW den Grusel-Garten sicher vermissen werden, ist doch klar: Familiäre Angelegenheiten gehen vor – vor allem, wenn es sich um ein solches trauriges Ereignis handelt.