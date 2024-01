Schreckliche Bluttat in Hagen (NRW)! Am Freitag (19. Januar) kam es auf dem Gelände der Dörnen Wertstoffe GmbH in Lennetal zu Schüssen. Demnach gibt es neben zwei schwer Verletzten auch einen Toten.

Die Polizei Hagen ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch Rettungswagen sind vor Ort, der Bereich ist weiträumig abgesperrt.

Schüsse in Hagen – ein Toter, zwei schwer Verletzte

Ein Rettungshubschrauber ist zudem im Anflug, um den Transport eines der Opfer in ein Krankenhaus zu beschleunigen. Das zweite Schussopfer wurde mit einem Krankenwagen abtransportiert.

Die Polizei ist in Hagen mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Alex Talash

Der mutmaßliche Täter war kurzzeitig auf der Flucht, wurde laut DER WESTEN-Informationen inzwischen festgenommen. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Wir berichten weiter.