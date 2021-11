Hagen: Polizisten kontrollieren Betrunkenen – als sie in seine Tasche schauen, fallen sie vom Glauben ab

Hagen. Tja, dieser Blick ins Glas war für den Guten dann doch zu viel...

Am Donnerstag ist die Bundespolizei in Hagen gegen 17 Uhr alarmiert worden. Eine hilflose Person (48) würde sich am Hauptbahnhof Hagen befinden, wurde ihnen mitgeteilt. Als die Beamten eintrafen, war bereits ein Rettungswagen vor Ort, in dem der türkische Mann saß.

Hagen: Polizei kontrolliert Betrunkenen – als die Beamten in seine Tasche schauen, fallen sie vom Glauben ab

Der Mann aus Menden war völlig betrunken und nicht in der Lage, sich auszuweisen. Deshalb durchsuchten die Bundespolizisten seine Umhängetasche nach Identitätspapieren.

Das ist die Stadt Hagen:

der Raum Hagen wurde erstmals 775 erwähnt

rund 189.000 Einwohner und fünf Stadtbezirke

größte Stadt in Südwestfalen, wird „das Tor zum Sauerland“ genannt

Sitz der einzigen staatlichen Fernuniversität Deutschlands

Wahrzeichen unter anderen: Schloss Hohenlimburg, Osthaus Museum und das LWL-Freilichtmuseum

Oberbürgermeister ist Erik O. Schulz (parteilos)

Sie fielen fast vom Glauben ab, als sie dabei einen großen Fund machten: Bargeld in Höhe von fast 30.000 Euro! Der Türke konnte den Bundespolizisten nicht mitteilen, woher dieses Geld stamme.

Die Beamten stellten sowohl die Umhängetasche als auch das Bargeld zum Schutz des Eigentümers sicher. Jetzt werden die Eigentumsverhältnisse des Mannes weiter überprüft.

Der Volltrunkene kam derweil zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus. (mg)