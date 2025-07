Grausamer Verdacht! Tier-Baby kurz nach Geburt in NRW-Zoo spurlos verschwunden

Eigentlich ist der Zoo Wuppertal vor allem für seine Elefanten-Herde bekannt. Doch in den letzten Wochen und Monaten sorgen eher die kleinen Panda für Aufsehen und halten die Tierpfleger ganz schön auf Trab. Zunächst büxte der Rote Panda „Liam“ aus, dann machte der kleine Ausreißer seine Aktion wieder gut, indem er mit seiner Partnerin Uma für süßen Doppel-Nachwuchs sorgte.

Die Zwillinge waren bereits der zweite Wurf von Uma und Liam. Und die Mama kümmerte sich zunächst gut um ihre beiden Jungtiere, doch plötzlich fehlt von einem Panda-Baby im Grünen Zoo Wuppertal jede Spur. Die Tierpfleger haben einen schrecklichen Verdacht.

Panda-Baby in NRW-Zoo plötzlich verschwunden

Seit der Geburt am 3. Juli kontrollieren die Mitarbeiter die Wurfhöhlen auf der Außenanlage regelmäßig. Doch ein Jungtier wurde nun schon länger nicht gesehen. „Eines der Jungtiere war von Anfang an deutlich kleiner als das Geschwistertier. Obwohl sich Mutter „Uma“ fürsorglich um beide Jungen kümmerte, müssen wir leider davon ausgehen, dass das kleinere Jungtier verstorben ist“, lautet die schreckliche Vermutung am Mittwoch (23. Juli) auf Facebook. Dass bei Zwillingsgeburten ein Jungtier nicht überlebt, sei laut dem Zoo leider kein Einzelfall.

„Vermutlich hat Uma es nach dessen Tod entweder gefressen – ein in der Tierwelt natürliches Verhalten, um den überlebenden Nachwuchs vor Infektionen zu schützen – oder weit außerhalb der Höhle abgelegt“, so die mögliche Erklärung. Das andere Panda-Baby entwickle sich dagegen prächtig. Noch ruht sich das Jungtier in einer Wurfbox aus und ist vor den neugierigen Augen der Besucher verborgen.

Gelegentlich verlässt Uma jedoch die Höhle und trägt ihr Jungtier in eine andere Höhle. Grundsätzlich verlassen Rote Panda-Babys ihre Höhle erst nach rund etwa drei Monaten für erste Alleinausflüge. Um die Mutter-Kind-Beziehung nicht zu stören, wird auch eine tierärztliche Untersuchung erst in einigen Wochen erfolgen.