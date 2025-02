Hagen: Großeinsatz an Schule ++ Mädchen in Gefahr ++ 17-Jähriger geschnappt

Hagen steht nach einem Großeinsatz an einer Schule in der Innenstadt unter Schock. Nach dem Hinweis auf eine mögliche Gefährdungslage einer Schülerin wimmelte es in Hagen am Mittwoch (12. Februar) von Spezialeinsatzkräften. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach einem möglichen Gefährder.

Die „Westfalenpost“ berichtete, dass am Morgen ein unbekannter Mann nach einer Schülerin gefragt habe und angegeben haben soll, bewaffnet zu sein. Bis in die Abendstunden blieb der mutmaßliche Gefährder auf freiem Fuß. Am Donnerstagmorgen dann die endgültige Entwarnung.

Großeinsatz an Schule in Hagen

„Die Jugendliche ist in Sicherheit und wird derzeit durch Einsatzkräfte der Hagener Polizei betreut“, teilte die Polizei Hagen bereits am Mittwochmittag mit, während die Betreuung von Schülerinnen und Schülern der Liselotte-Funcke-Schule vorbereitet wurde. Hinweise für eine akute Gefährdung an der Hagener Schule lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor.

Das könnte dich auch interessieren: Schüsse in Wuppertal ++ Opfer in Lebensgefahr

„Wir können noch nicht viel sagen. Nur: Die Schülerin ist in Sicherheit und wird betreut, sie wurde nicht verletzt. Aktuell fahnden wir nach einer männlichen Person“, so ein Polizei-Sprecher gegenüber der „WP„. Die Schüler und Lehrer des nahegelegenen Käthe-Kollwitz-Berufskollegs seien zunächst gebeten worden, die Schule und die Klassenräume nicht zu verlassen. Gegen 12 Uhr habe es hier eine Durchsage gegeben, dass es eine Bedrohungslage gebe. Danach durften die Lehrer und Schüler das Schulgebäude verlassen.

SEK-Einsatz in Bochum – Zugriff in Hagen

Die Polizei fahndete zunächst in der Hagener Innenstadt nach einem tatverdächtigen Jugendlichen. Es lägen allerdings keine Hinweise auf eine Gefährdung von Dritten vor, hieß es am Mittwoch. Am Abend hatte dann ein Spezialeinsatzkommando das Wohnhaus des Jugendlichen in Bochum durchsucht, diesen dort aber nicht angetroffen.

SEK-Einsatz in Bochum im Haus des mutmaßlichen Täters. Foto: Justin Brosch

Mehr Nachrichten:

Später führte die Spur wieder nach Hagen. Der Polizei gelang es schließlich den Jugendlichen auf einem Schulhof an der Büddingstraße zu lokalisieren. Dort ließ sich der 17-Jährige widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde bei dem Zugriff niemand. Eine Waffe konnten die Einsatzkräfte bei dem Jugendlichen nicht finden.

Die Polizei muss nun die Hintergründe des Vorfalls klären. Fest steht, dass sich der 17-Jährige und die Schülerin kannten. „Der Schulbetrieb der Liselotte-Funcke-Schule kann heute wieder uneingeschränkt aufgenommen werden“, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.