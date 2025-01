Frost-Möhre behält Wetter in NRW im Griff – Gefahr noch nicht gebannt!

Das Wetter im Januar 2024 scheint sich nicht entscheiden zu können. Erst trifft NRW eine eisige Frost-Wand, dann scheinen die Temperaturen immer milder zu werden. Konstanz? Fehlanzeige.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt eine nächste Prognose für die kommende Woche ab. Es soll zwar Ruhe einkehren, doch insbesondere am Montag (13. Januar) könnte es noch einmal gefährlich werden!

Wetter in NRW: DWD spricht Gefahr aus

Nach den Schneefällen und der eisigen Kälte in den letzten Wochen soll das Wetter in der kommenden Woche in NRW wieder etwas ruhiger werden. Doch am Montag ist noch einmal Vorsicht angebracht – vor allem am Montagmorgen. Denn durch eine frostige Nacht können die Straßen schnell rutschig werden und vereinzelt herrscht Glättegefahr! Bis zu minus sieben Grad im Flachland und minus zehn Grad im Bergland kann das Thermostat anzeigen.

Nach dem rutschigen Montagmorgen werden die Temperaturen jedoch immer milder. Freundliche Abschnitte und sogar einige Sonnenstrahlen könnten den Süden im Verlauf des Tages begrüßen – eine Hammer-Nachricht für Schön-Wetter-Fans!

Nordwesten bleibt neblig

So schön wie es im Süden werden soll, so trüb soll das Wetter im Nordwesten bleiben. Nebel und Wolken sollen den Himmel am Montag hinter einer Grauen Decke verstecken. Die Temperaturen sollen zwischen null und drei Grad bleiben.

Auch am Dienstag (14. Januar) verabschieden sich die Wolken noch nicht ganz und sollen sich im Laufe des Tages verdichten. Dafür soll es aber trocken bleiben, wohingegen am Mittwoch (15. Januar) vereinzelt Sprühregen dazukommen kann. Das Wetter in NRW entwickelt sich also zu einem klassischen, aber ruhigen Herbstwetter.