Flughafen-Streik in NRW: Was verdient eigentlich das Bodenpersonal?

Am Montag (10. März) sind die Flughäfen in NRW im Chaos versunken. Die Gewerkschaft Verdi hat an allen großen Flughäfen zum Streik aufgerufen und fordert unter anderem mehr Geld und zusätzliche freie Tage für die Beschäftigten. Mehr Informationen über den Streik kannst du hier nachlesen >>>

Seit Januar werden die neuen Tarifverträge im öffentlichen Dienste verhandelt, jedoch bisher ohne Erfolg. Als Reaktion hat Verdi bundesweit zum Streik an Flughäfen aufgerufen. Auch an den großen Airports in NRW, Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund hat das Bodenpersonal für einen Tag die Arbeit niedergelegt. Ziel sind 8 Prozent mehr Gehalt, aber mindestens 350 Euro mehr monatlich. Doch wie viel verdient das Bodenpersonal an NRW-Flughäfen eigentlich aktuell?

NRW-Flughafen: So viel verdienen Beschäftigte

Der aktuelle Entgelttarifvertrag zeigt genau, wie hoch das Gehalt der einzelnen Entgeltgruppen ist. Natürlich variieren die Gehälter an den Flughäfen stark, abhängig von der Position und dem Anstellungsjahr.

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 1 verdienen zum Beispiel ein Brutto-Einstiegsgehalt von 2.773,48 Euro pro Monat. Wie „t-online“ berichtet, steigt das Gehalt nach einem Jahr auf 2.889,25 Euro. Die Gruppe umfasst Mitarbeiter, die eine „einfache Tätigkeit ohne flughafenbezogene Kenntnisse“ ausüben.

Zu der Entgeltgruppe 10 gehören dagegen Führungskräfte mit „weitreichenden fachlichen Kompetenzen“. Oft haben sie langjährige Berufserfahrung und mehrere Weiterbildungen gemacht. Im ersten Jahr verdienen diese Mitarbeiter an den Flughäfen 4.655,08 Euro brutto monatlich.

Verdi fordert höhere Gehälter für Auszubildende

Im mittlerweile ausgelaufenen Tarifvertrag hat man sich auf Gehaltserhöhungen vereinbart, wie „T-Online“ berichtet. Nach ihrem ersten Jahr rücken die Mitarbeiter in die Stufe zwei auf. Sobald sie zwei Jahre in dieser Stufe gearbeitet haben, erreichen sie die Stufe drei und nach drei Jahren dann die vierte Stufe. Das Maximalgehalt, das man als Bodenpersonal verdienen kann, liegt bei 4.966,50 Euro brutto monatlich in der höchsten Entgeltstufe 10.

Auszubildende am Flughafen verdienen in ihrem ersten Jahr 1.150 Euro brutto im Monat. Das Gehalt steigt jährlich um 100 Euro, bis zum Maximalgehalt von 1.400 Euro im vierten und letzten Lehrjahr. Verdi fordert unter anderem, dass die Gehälter von Auszubildende, Praktikanten und studentischen Hilfskräften monatlich um 200 Euro angehoben werden sollen.