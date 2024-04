Flughafen in NRW wird zur Lachnummer – Schuld ist dieser peinliche Fehler

Im Netz wird viel gelästert und gemeckert – oftmals zu unrecht. Aber in diesem Fall gab es eine echte Steilvorlage, die für jede Menge Lacher im Internet sorgte. Leidtragender war dabei ein Flughafen in NRW.

Ein echt peinlicher Fehler! Doch was ist da passiert?

Flughafen in NRW wird zur Lachnummer

Okay, es ist jetzt nicht der größte Flughafen in NRW, aber dieser Fehler sollte trotzdem nicht passieren. An der Autobahn A44 wundern sich die Autofahrer seit Tagen. Irgendwas stimmt an diesem Schild doch nicht. Es zeigt die Ausfahrt zum Flughafen „Padderborn / Lippstadt“. Moment mal – Padder… was?! Richtig gelesen: Anstatt Paderborn steht hier tatsächlich Padderborn mit Doppel-d. Wie kann denn das passieren?

Anscheinend war das alte Schild kaputt und musste ausgetauscht werden, wie der „WDR“ berichtet. Doch als die Mitarbeiter der Straßenmeisterei das neue Schild auf der A44 in Richtung Kassel aufstellen wollten, sahen sie die Misere. Trotz des peinlichen Rechtschreibfehlers montierten sie aber das Schild. Begründung eines Sprechers der „Autobahn GmbH Westfalen“: Wenn nicht das falsche Schild aufgestellt worden wäre, stünde hier wochenlang gar keins. Und da war das wohl die bessere Alternative.

Das Netz amüsiert sich köstlich

Den Flughafen in NRW dürften Autofahrer trotz eines Rechtschreibfehlers auf dem Schild wohl nicht verfehlen. Aber dafür sorgte der peinliche Patzer für jede Menge Lacher im Internet. Von „Herrlich“ über „Das konnte man bei Wish bestellen“ bis hin zu „Der Praktikant… schon peinlich, dass man es vorher nicht gesehen hat. Deutschland 2024“ überschlagen sich die Kommentare unter dem Post der „WDR Lokalzeit“.

Doch einige sind auch dafür, das Schild einfach so zu lassen. So würde man die Stadt in Ostwestfalen ja schließlich auch aussprechen. Oder auch „Paddaboan“, wie einige User frotzeln. Das neue Schild kommt übrigens in sechs bis acht Wochen.