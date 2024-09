Flughafen Köln/Bonn: Beliebte Airline zieht sich zurück – Passagiere fassungslos

Was für eine Bruchlandung für den Flughafen Köln/Bonn! Der Airport im Rheinland gehört zu den beliebtesten in NRW, lockt gerade in den Ferien Tausende Passagiere. Vor allem die gute Anbindung zu internationalen Zielen spricht für den Flughafen Köln/Bonn.

Doch jetzt muss er einen Rückschlag hinnehmen, denn: Eine beliebte Airline zieht sich zurück und kehrt Köln den Rücken! Vor allem für Passagiere wird es richtig bitter, denn mit der Fluglinie konnten sie beliebte Reiseziele für relativ kleines Geld ansteuern. Bald ist das am Flughafen Köln/Bonn Vergangenheit!

Flughafen Köln/Bonn: Beliebte Airline zieht sich zurück

Seit zehn Jahren fliegt Wizz Air nach Köln/Bonn. Damit ist bald Schluss. Mit dem Wechsel zum Winterflugplan 2024/2025 Ende Oktober stellt die Billig-Airline aus Ungarn dort ihre letzten Strecken ein. Die gehen bis dahin nach Tirana (Albanien) und Skopje (Nordmazedonien).

Ein Flughafen-Sprecher bestätigt gegenüber dem Branchen-Portal „Aero Telegraph“: „Wizz Air bietet zum aktuellen Zeitpunkt im nächsten Winterflugplan keine Flüge mehr an.“ Man befinde sich jedoch in Gesprächen mit der Airline, der Ausgang sei aber offen. Auch in Bremen stellt Wizz Air die Strecke nach Skopje ein, allerdings erst Ende Januar.

Passagiere fassungslos

Dabei hatte die Fluglinie in den letzten Jahren ihr Angebot in Deutschland sukzessive ausgebaut. Zuletzt flog sie auch noch Dortmund, Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Leipzig, Berlin, Stuttgart und eben Bremen an. Das größte Winterangebot hat Wizz Air in Dortmund und Memmingen.

Zu den Gründen des Rückzugs aus Köln/Bonn äußern sich die Ungarn nicht. Allerdings ist unter Experten klar, dass die hohen Standortkosten der Grund für den Abflug seien. Im August hatte sich auch Konkurrent Ryanair darüber beklagt. Man habe der Regierung in Berlin einen Sieben-Jahres-Wachstumsplan für Deutschland vorgelegt, so die Iren. Darauf reagiert habe man aber kaum, stattdessen seien die Gebühren weiter gestiegen. Ryanair reagiere und strich sechs Strecken in Berlin.