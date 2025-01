Flughafen Köln/Bonn: Maschine landet ungeplant – Beamte staunen, wer plötzlich vor ihnen steht

Eigentlich sollte dieser Flieger am Samstag (11. Januar) niemals am Flughafen Köln/Bonn landen. Doch das miese Wetter machte dem Piloten der Airline „Wizz Air“ einen Strich durch die Rechnung.

Er hatte es mit seiner Maschine aus Tirana (Albanien) bereits quer über Deutschland bis hinter die Grenze in den Niederlanden geschafft. Doch dann musste der Pilot abdrehen. Die Maschine mit der Flugnummer (W4 5135) sollte seinen Bestimmungsort (Eindhoven) nicht erreichen. Stattdessen setzte der Flieger am Flughafen Köln/Bonn zum Landeanflug an. Besonders ein Passagier dürfte dabei Blut und Wasser geschwitzt haben.

Flughafen Köln/Bonn: Plötzlich passiert es

Flughafen Köln/Bonn statt Flughafen Eindhoven? Für die meisten Fluggäste dürfte es ziemlich ärgerlich gewesen sein, mehr als 150 Kilometer vom eigentlichen Bestimmungsort ausgespuckt zu werden. Doch es half alles nichts. Die Wetterlage machte eine Landung in den Niederlanden in den Mittagsstunden unmöglich.

Während für viele Passagiere ein Transfer in die Niederlande organisiert werden musste, sollte einer der Insassen vor einem ganz anderen Problem stehen. Denn als die Bundespolizei den Pass des Albaners kontrollierte, sollten sie im System einen dringenden Vermerk finden.

Aus dem Flieger in den Knast

So war der 24-Jährige zur Fahndung wegen Diebstahls ausgeschrieben. In Abwesenheit ist der junge Mann zu 411 Tagen Haft verurteilt worden. Weil er von dem Haftbefehl wusste und deshalb nach eigenen Angaben gezielt keinen Fuß mehr auf deutschen Boden gesetzt hatte, blieb er bislang von der Haft verschont.

Doch wie es der Zufall so will, sollte sich die Sachlage am Samstag ändern. Durch die Landung am Flughafen Köln/Bonn geriet er der deutschen Polizei ins Netz und wanderte auf direktem Wege in die JVA Siegburg.