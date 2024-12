Flughafen Köln/Bonn: Urlauber machen Luftsprünge! Airline bietet neue beliebte Reiseziele

Jetzt machen Urlauber Luftsprünge! Noch ist es etwas hin bis zum Sommer, doch nach dem Urlaub ist wie immer vor dem Urlaub. Und da der Flughafen Köln/Bonn zu den größten in NRW gehört, fliegen von der Rheinmetropole jede Saison Zigtausende Passagiere in Richtung Süden. Jetzt kommt ein neues Reiseziel dazu, und das gehört zu den eher beliebten Urlaubsregionen der Menschen in Deutschland.

Wie nämlich die türkische Fluglinie „Sun Express“ mitteilt, kann man ab sofort Direktflüge an die Schwarzmeerküste Bulgariens buchen. Ab Mai 2025 gibt es wöchentliche Verbindungen vom Flughafen Köln/Bonn in Richtung der bulgarischen Sonne. Konkret geht es in die Städte Burgas und Varna.

Flughafen Köln/Bonn: Airline bietet Direktflug zu beliebtem Reiseziel

Auch an sechs anderen deutschen Flughäfen wird das neue Reiseziel angeboten. Je nach Abflughafen können Reisende ihren Bulgarien-Urlaub an bis zu sechs Wochentagen starten. Die Flüge werden von „Sun Express“-Partner Electra Airways durchgeführt. Tatsächlich ist die Schwarzmeerküste Bulgariens immer beliebter.

Varna gilt als „Meereshauptstadt“, ist die drittgrößte Stadt des Landes. Dort befindet sich auch der berühmte „Goldstrand“ mit einem flachen Zugang zum Wasser. Burgas ist von Stränden umgeben, der Mittelpunkt ist der „Sea Garden“ – ein weitläufiger Park direkt am Meer mit Spielplätzen, Blumenbeeten und Cafés. Es gibt auch römische Ruinen und ein antikes Heilbad.

Bulgarien bis 2027 vom Rhein-Airport zu erreichen

Tobias Bracht von „Sun Express“ sagt zu den neuen Direktflügen: „Die bulgarische Schwarzmeerregion ist eine wunderschöne Urlaubsregion mit großem Wachstumspotential. Reisende profitieren vom neuen Direktflug-Angebot, um dieses Reiseziel bequem zu erreichen und zu entdecken“. Die Kooperation zwischen „Sun Express“ und Electra Airways ist zunächst für die Sommermonate 2025 bis 2027 vereinbart.