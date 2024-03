Flughafen Köln/Bonn: Passagiere drehen durch – „Wo wohnen wir denn?“

Riesen-Wirbel am Flughafen Köln/Bonn am Donnerstagmorgen (7. März). Reisende haben in den vergangenen Tagen bei der Anzahl der Streiks beinahe den Überblick verloren. Nach dem ÖPNV-Streik Anfang der Woche kamen am Donnerstag noch die GDL-Streiks bei der Deutschen Bahn sowie der Streik des Bodenpersonals an Flughäfen hinzu.

Doch das ist noch nicht alles. Der Flughafen Köln/Bonn sollte am Mittwochabend noch eine weiter böse Überraschung erleben.

Flughafen Köln/Bonn: Plötzlicher Streik sorgt für Chaos

Die beiden größten NRW-Flughäfen hatten sich auf den Verdi-Streik ab Mittwochabend bis Samstagmorgen eingestellt. So sollten in dem Zeitraum 70 Lufthansa-Verbindungen am Flughafen Düsseldorf und 30 am Flughafen Köln/Bonn ausfallen. Am Mittwochabend dann der Schock: Es bleibt nicht beim Streik des Bodenpersonals.

Denn ohne Vorwarnung gingen am Mittwochabend auch die Beschäftigten an den Personal- und Warenkontrollen am Flughafen Köln/Bonn in den Ausstand. Der Streik soll nach Angaben bis Donnerstagnacht andauern. Davon sei nach Angaben von Verdi-Sekretär Özay Tarim insbesondere der Frachtverkehr getroffen. Doch der Airport fürchtet auch Folgen für Passagiere.

„Es kann zu Beeinträchtigungen des Flugbetriebs kommen“, warnte der Flughafen Köln/Bonn und riet allen Reisenden dazu, „sich regelmäßig bei ihrer Fluggesellschaft über ihren Flugstatus zu informieren.“

Passagiere wütend: „Wo wohnen wir denn?

Auf der Facebook-Seite des Airports berichten einige Passagiere bereits von ausgefallenen oder umgeleiteten Flügen. Passagiere lassen ihrem Frust darüber freien Lauf. Viele beschweren sich beim Flughafen Köln/Bonn dafür, dass der Streik nicht frühzeitig angekündigt worden sei. Dazu der Airport: „Das war leider nicht möglich. Der Streik wurde von der Gewerkschaft Verdi nicht angekündigt. Wir als Flughafenbetreiber wussten im Vorfeld nichts darüber.“

Deshalb gerät auch Verdi ins Visier wütender Passagiere: „Ich finde es eine Frechheit, so eine Ankündigung abends um 23 Uhr zu machen“, schimpft einer. Ein spontaner Umstieg auf die Bahn dürfte wegen des GDL-Streiks am Donnerstag zu allem Überfluss nur eingeschränkt möglich sein. Wie also von A nach B kommen angesichts der Streik-Flut? Eine Frau spricht mit ihrem Urteil vielen aus der Seele: „Was passiert, ist nicht mehr normal“, schimpft sie und fragt: „Wo wohnen wir denn?“