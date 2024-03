Flughafen Düsseldorf: Plötzlicher Hammer sorgt für Chaos – Reisende haben keine Chance

Am Flughafen Düsseldorf sorgt ein unangekündigter Streik für Chaos. Reisende hatten keinerlei Chance, sich darauf vorzubereiten. Jetzt werden alle Passagiere darum gebeten, sich bei ihrer jeweiligen Airline oder den Reiseveranstaltern über ihren Flugstatus zu informieren. Das sind die Hintergründe.

Flughafen Düsseldorf: Unangekündigter Streik sorgt für Chaos

Die Gewerkschaft Verdi hat unangekündigt zum Streik am Flughafen Düsseldorf im Bereich der Sicherheitskontrollen aufgerufen. Für Reisende heißt das, dass es am Donnerstag (7. März) von 3.30 Uhr bis 24.00 Uhr in der Fluggastkontrolle, in der Personal- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen wird.

Bereits gestern gab Verdi offiziell bekannt, dass das Sicherheitspersonal Donnerstag (7. März) am Flughafen Frankfurt und Hamburg bestreikt wird. Dadurch wird es zu massiven Flugausfällen kommen (wir berichteten hier). Für den Flughafen Düsseldorf hat Verdi den Streik bewusst nicht angekündigt.

Flughafen Düsseldorf: Deswegen ist der Streik unangekündigt

Der Streik wurde am Flughafen Düsseldorf bewusst nicht angekündigt, weil verhindert werden sollte, dass sich der Flughafen und seine Partner auf den Ausstand einstellen können. Leidtragende dieser Verdi-Streik-Politik sind am Ende die Passagiere, die heute im Vertrauen auf einen normalen Flugbetrieb am Düsseldorfer Airport abfliegen wollten.

Für Donnerstag (7. März) sind rund 320 Starts und Landungen am Flughafen in Düsseldorf geplant. Wartende Fluggäste werden am Airport über die aktuelle Sachlage informiert. Der Flughafen Düsseldorf und seine Partner möchten kurzfristige Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.