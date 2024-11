Flughafen Köln/Bonn: Parkplatz-Ärger – dieser Fehler kostet 900 Euro!

Mit dem Auto am Flughafen Köln/Bonn vorfahren, ein Familienmitglied oder Bekannten einsacken und den Terminalbereich schleunigst wieder verlassen. Wenn alles klappt, können Angehörige Passagiere völlig kostenlos zum Flughafen Köln/Bonn bringen oder abholen.

Doch wer das „Kiss&Fly“-Angebot des NRW-Airports nutzen will, muss schnell sein. Denn die Terminalvorfahrt darf nicht länger als zehn Minuten dauern. Wer länger braucht, muss zahlen. Und bei einem Fehler kann es plötzlich richtig teuer werden.

Flughafen Köln/Bonn: Parkplatz-Ärger sorgt für Frust

Wer die zehn Minuten überschreitet, muss bei der Terminalvorfahrt acht Euro löhnen. Ab 15 Minuten werden schon 11 Euro fällig. Ab 20 Minuten kosten jede weitere fünf Minuten 3 Euro. Klar, dass die Sparfüchse unter den Autofahrern da auf die Tube drücken. Dabei geht allerdings des Öfteren etwas schief.

So teilte ein Flughafen-Insider gegenüber dem „Express“ mit, dass die Schranken im Bereich des Terminals regelmäßig durchbrochen werden würden. Wollen Autofahrer hier womöglich die Zeche prellen?

An den 2019 installierten Schranken zur Terminalvorfahrt kommt es häufiger zu Unfällen. (Archivbild) Foto: imago images / Benjamin Horn

Parkplatz-Fauxpas kostet 900 Euro

Ein Sprecher des NRW-Flughafens bestätigte die Sachbeschädigungen gegenüber der Zeitung: „Am Köln/Bonn Airport kommt es mitunter vereinzelt zu Beschädigungen an den Schrankenanlagen der Parkflächen.“ Jedoch seien die Beschädigungen in der Regel nicht absichtlich zustanden gekommen. Zu diesem Urteil kommt der Airport-Sprecher, weil es in den meisten Fällen schon bei der Einfahrt passiere, da wo der Zeitdruck noch nicht so groß sei.

Das häufigste Problem sei das Abwürgen des Motors beim Ticketziehen. Ein solcher Fauxpas kann schnell teuer werden. Denn je nach Schwere des Unfalls muss der Schrankenarm repariert oder sogar ausgetauscht werden. Ein neuer koste nach Angaben des Flughafensprechers inklusive Beleuchtung und Montage 900 Euro. Kosten, durch die die Police bei Versicherungen schnell steigen können.

Wer sich Stress sparen will und womöglich eh länger parken will, fährt lieber gleich in eines der Terminal-Parkhäuser, wo „nur“ fünf Euro (Parkhaus 2) beziehungsweise sechs Euro (Parkhaus 1) pro Stunde fällig werden.