Flughafen Köln/Bonn: Hiobsbotschaft für Passagiere! Hier sieht der Airport richtig alt aus

Na, da raufen sich die Passagiere mal kräftig die Haare! Der Flughafen Köln/Bonn gehört zu den größten seiner Art in NRW, fertigt täglich etliche Gäste ab. Vor allem in den Urlaubs- und Sommermonaten sind Tausende Passagiere am Airport im Rheinland unterwegs. Allerdings gibt es jetzt für den Flughafen Köln/Bonn eine dicke Kröte zu schlucken.

Beim Reisen ist Pünktlichkeit das A und O. Klar, kleinere Verspätungen bei Abflug oder Ankunft lassen sich nicht immer vermeiden, nehmen viele Passagiere auch in Kauf. Wenn es aber größere Verspätungen gibt, wird es eng. Zum einen, weil möglicherweise wichtige Termine anstehen, zum anderen gilt es, Folgeflüge zu erwischen. Und natürlich schlägt es auch einfach aufs Gemüt, wenn es zu Verspätungen kommt. Und da macht der Flughafen Köln/Bonn aus NRW eine schlechte Figur!

Flughafen Köln/Bonn: Hiobsbotschaft für Passagiere!

Eine Analyse der Allianz Direct Versicherung attestiert den deutschen Flughäfen ein mieses Zeugnis. Im Sommer 2024 gehörten sie sogar zu den unpünktlichsten in ganz Europa! Die durchschnittliche Verspätung pro Abflug erhöhte sich von 2020 bis 2024 um satte 71 Prozent, befinden sich auf durchschnittlich 17,28 Minuten pro Flug auf einem hohen Niveau.

Der Flughafen Köln/Bonn liegt sogar noch weiter höher, belegt mit 18,92 Minuten Verspätung pro Flug bundesweit Platz 4 der unpünktlichsten Airports Deutschlands. In den letzten vier Jahren gab es laut der Allianz-Studie insgesamt über 81.300 Stunden Verspätung! Trauriger Spitzenreiter ist übrigens der Flughafen Frankfurt, der „pünktlichste“ Flughafen liegt in Bremen.

Hier sieht der Airport richtig alt aus

Und auch im internationalen Vergleich innerhalb Europas schafft es der Kölner Airport in die Top 10: Hier ist man aber „nur“ auf Platz 9, was die Unpünktlichkeit angeht. Der unpünktlichste Flughafen Europas liegt in Luxemburg – mit einer durchschnittlichen Verspätung von rund 48 Minuten pro Flug.

Mehr News:

Dass es besser geht, zeigt übrigens der Blick zum Nachbarn: Der Flughafen Düsseldorf bekleckert sich zwar auch nicht gerade mit Ruhm, belegt laut Allianz-Studie mit durchschnittlich 14,46 Minuten Verspätung pro Flug aber immerhin Platz 7 in Deutschland. Und das als im Gegensatz zu den Kölnern größter NRW-Airport…