Flughafen Köln/Bonn & Düsseldorf: Streik-Alarm! An DIESEN Tagen brauchen Reisende wieder starke Nerven

Noch nicht mal einen Monat ist es her, seit sich Deutschland im Mega-Streik befand. Nicht nur im Nah- und Fernverkehr, auch an den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Co. und an vielen anderen Stellen legten Arbeitnehmer für einen Tag lang ihre Arbeit nieder – mit verheerenden Folgen. Und jetzt steht der nächste Streik in den Startlöchern!

Besonders das Bundesland NRW wurde von dem Warnstreik hart getroffen. Denn dadurch, dass in der Luft und auf den Bahnschienen am 27. März vielerorts Stillstand angesagt war, griffen viele Pendler auf das Auto zurück. Die Folge: übervolle Autobahnen! Doch jetzt sieht es so aus, als würde Nordrhein-Westfalen abermals die volle Breitseite abgekommen. An den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf wird erneut gestreikt!

Flughafen Köln/Bonn & Düsseldorf: Verdi pocht auf höhere Zuschläge

Der Grund für die neue Hiobsbotschaft? Laut Informationen der Gewerkschaft Verdi stünden Arbeitgeber an NRW’s größten Airports bei den Tarifverhandlungen nach wie vor auf der Bremse. Deshalb „werden wir reagieren müssen“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim am Montag (17. April) mit Blick auf die Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf.

Und genau das passiert jetzt: Verdi ruft die Mitarbeiter im Luftsicherheitsbereich am Flughafen Köln/Bonn und Düsseldorf zu einem ganztägigen Warnstreik am Donnerstag (20. April) und am Freitag (21. April) auf. Mitbetroffen sind die Passagierkontrolle, die Personal- und Warenkontrolle und der Servicebereiche. Der Streik beginnt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und endet in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Unter anderem werden Verbesserungen bei der Wochenendarbeit, Nachtzuschläge bereits ab 20 und nicht erst ab 22 Uhr sowie Zuschläge für Mehrarbeit und Überstunden für Arbeitnehmer an den NRW-Flughäfen gefordert. Bislang allerdings ohne Erfolg.

Verdi: „Verhandlungen laufen zäh und schleppend“

„Die Verhandlungen laufen aber sehr zäh und schleppend und endeten bislang ohne ein verbessertes Angebot und damit ohne Ergebnis“, sagte Tarim von Verdi. Man habe das Gefühl, die Arbeitgeber spielten auf Zeit.

Bereits vor Beginn der Corona-Pandemie und damit vor über 3 Jahren wurden die Gespräche über mögliche Tarif-Änderungen aufgenommen. In den vergangenen Jahren gerieten sie aber immer wieder ins Stocken. Auch, weil die wirtschaftlichen Folgen für den Luftverkehr gravierend und die weitere Entwicklung nicht absehbar waren.

Ob es dieses Mal zu einem erfolgreichen Abschluss der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am Flughafen Köln/Bonn und am Flughafen Düsseldorf kommen wird, ist derzeit ungewiss. (mit dpa)