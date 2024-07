Flughafen Köln/Bonn: Drama in der Luft! Pilot muss plötzlich umkehren

Hektische Szenen am Flughafen Köln/Bonn am in der Nacht von Sonntag (30. Juni) auf Montag (1. Juli). Denn dieses Flugzeug hätte eigentlich nie am Airport in NRW landen sollen.

Die Rede ist vom Airbus A312F, der kurz nach Mitternacht vom Flughafen Leipzig abgehoben ist. Das Ziel der Maschine war Dublin. Doch die irische Hauptstadt sollte der Flieger nicht erreichen. Stattdessen ging der Vogel nachts am Flughafen Köln/Bonn herunter. Was war passiert?

Flughafen Köln/Bonn: Notlandung in der Nacht

Zunächst schien alles planmäßig zu verlaufen. Das Frachtflugzeug der DHL hob vom Flughafen Leipzig/Halle ab und nahm Kurs auf Irland auf. Kurz hinter der niederländischen Grenze passierte es, wie die Route bei „flightradar24“ zeigt.

Der von SmartLynx Airlines Malta betriebene Frachter drehte ab und steuerte plötzlich in südöstliche Richtung, einmal quer über Nordrhein-Westfalen hinweg. Nach einer Schleife über Bonn landete der Flieger schließlich zu einer Sicherheitslandung am Flughafen Köln/Bonn.

Flughafen-Feuerwehr auf dem Rollfeld

Fotos eines Reporters zeigen, wie die Flughafen-Feuerwehr auf das Rollfeld ausrückte, um das Frachtflugzeug gegen 2 Uhr in der Nacht mit Blaulicht in Empfang zu nehmen. Ob die Einsatzkräfte einschreiten mussten, ist unbekannt.

Blaulicht-Einsatz am Flughafen Köln/Bonn. Foto: Patrick Schüller

Auch der Grund für die ungeplante Landung am Flughafen Köln/Bonn ist bisher unklar. Offenbar hatte die Maschine derart große Probleme, dass der Pilot zu der Sicherheitslandung gezwungen war. Die Maschine wurde schließlich am Airport genau unter die Lupe genommen. Wann die Maschine wieder abheben kann, darüber liegen noch keine Informationen vor. Weder der Flughafen-Betreiber noch die Airline haben sich bislang zu dem Vorfall geäußert.