Flughafen Düsseldorf: Bitter für Reisende! DAS solltest du dringend wissen

Lange Warteschlangen am Flughafen Düsseldorf – dieses Bild kennen viele Reisende noch aus den Sommerferien. Doch auch in den Herbstferien in NRW nahm das Chaos am Airport kein Ende. Und zurzeit ist es offenbar sogar noch eine Spur schlimmer.

Denn seit Mittwoch sorgt ein Großereignis in Düsseldorf für ein erhöhtes Besucheraufkommen am Flughafen. Und wer miterlebt hat, wie chaotisch es in den Ferien mit den hunderten an Touristen war, der kann sich vorstellen, was jetzt am Airport abgeht.

Flughafen Düsseldorf: Wieder Warte-Chaos!

Seit Mittwoch (19. Oktober) läuft in Düsseldorf die internationale Kunststoffmesse, auch „K-Messe“ abgekürzt. International – das bedeutet, dass Besucher aus aller Welt nach Düsseldorf reisen. Doch Videos im Netz zeigen, dass dieser Ansturm auch zu schier endlosen Warteschlangen führt.

Von mehr als einer Stunde Wartezeit an den Sicherheitskontrollen berichtet Verdi-Mitarbeiter Özay Tarim. Besonders ironisch: Die Stadtbahnlinie U81 werde aktuell für viele Millionen Euro ausgebaut, um Messegäste schneller zum Flughafen zu bringen. Aber dort angekommen, stehen sie dann erst einmal im „Wartestau“.

Flughafen Düsseldorf: Messe sorgt für Warteschlangen

„Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die unseren Fluggästen entstanden sind“, heißt es vom Flughafen. Dabei verweist der Airport einmal mehr auf das Kernproblem: „Dabei muss man sehen, dass die Kontrollen im Auftrag der Bundespolizei von privaten Firmen abgewickelt werden, die aber viel zu wenig Leute haben.“

Auch der Manager der K-Messe, Thomas Franken, entschuldigt sich. „Wir bedauern sehr, dass es dadurch bei einigen unserer Besucherinnen und Besucher zu Unannehmlichkeiten kam“, zitiert ihn RP-Online. „Aufgrund unserer Erfahrungen im Rahmen früherer Messen – und auch nach den guten Erfahrungswerten in den Herbstferien – erwarten wir aber, dass die Prozesse am Flughafen in den kommenden Tagen grundsätzlich reibungslos laufen werden.“

Die K-Messe in Düsseldorf läuft noch bis Mittwoch, 26. Oktober. Danach könnte es vielleicht auch am Flughafen endlich ruhiger werden.