Nach einer Woche auf Gran Canaria ist Elke Schornstein gemeinsam mit ihren drei Kindern am späten Sonntagabend (2. Juli) am Flughafen Düsseldorf gelandet. Auf dem Heimweg führte kein Weg an einem Rastplatz-Stopp vorbei – und das mitten in der Nacht. Denn die Familie schaffte es nicht vor Mitternacht nach Hause und ihr Sohn hatte seinen sechsten Geburtstag.

So hielt Elke Schornstein auf dem Heimweg vom Flughafen Düsseldorf am Rastplatz Vierwinden in Aachen an, um ihm zu gratulieren. „Mit Muffin und Kerze habe ich ihm am Auto ein Geburtstagslied gesungen“, erzählt die dreifache Mutter und berichtet im Gespräch mit DER WESTEN von einem ziemlich mulmigen Gefühl. Schließlich war sie nach der kurzfristigen Absage ihrer Eltern allein mit ihren Kids unterwegs. Die dreifache Mutter ahnte nicht, was gleich passieren sollte.

Flughafen Düsseldorf: Überraschung auf dem Heimweg

Sie habe etwas abgelegen auf dem dunklen Rastplatz in der Nähe eines Lkw geparkt, weil sie mit der Kerze nicht direkt an der Tankstelle halten wollte. Plötzlich hielt ein Auto mit vier jungen Männern neben ihr an. Die Jungs liefen zunächst zur Tankstelle. Als sie zurückkamen, bemerkten sie die Geburtstagszeremonie. Ihr mulmiges Gefühl sollte sich dann schnell in Wohlgefallen auflösen.

Denn die Jungs gratulierten artig und stiegen dann ins Auto. Erst schien es so, als würden sie losfahren, doch dann kurbelten sie die Fenster herunter und schmetterten aus voller Brust ein Geburtstagslied. In der Zwischenzeit hatten noch andere Autos in der Nähe geparkt. Deren Insassen stimmten genauso in die Glückwunsch-Zeremonie mit ein wie der Lkw-Fahrer. „Ich fand das so besonders, weil es ein total schöner Rastplatz-Moment aus dem Nichts war“, freut sich Elke Schornstein.

Mutter hat großen Wunsch

Ihr Sohn habe die restliche Rückfahrt vom Flughafen Düsseldorf nach Hause von der Situation geschwärmt und sei extrem glücklich gewesen. Elke Schornstein hat sich nun an die Öffentlichkeit gewandt, um ihre Dankbarkeit auszurücken. In der Hoffnung, dass die vier unbekannten Männer aus dem Auto mit Aachener Kennzeichen es mitbekommen.

Ihre Botschaft: „Toll, dass es Menschen wie euch gibt, die einem kleinen Jungen so eine Freude bereitet haben.“