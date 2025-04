Flughafen Düsseldorf: Kurz vor Start der Urlaubs-Saison macht die Nachricht die Runde

Im April startet die Saisoneröffnung auf Mallorca und damit auch langsam, aber sicher die Urlaubssaison am Flughafen Düsseldorf. Bald sind die Taschen gepackt und Tausende Reisende stehen in den Startlöchern. Sie freuen sich bereits auf ihren Urlaub.

Eine Sache steht allerdings jetzt schon fest – und die erfreut nicht nur den Airport, sondern dürfte auch die vielen Reisenden, die einen Flug ab dem Flughafen Düsseldorf gebucht haben, interessieren.

Flughafen Düsseldorf geehrt

Jetzt ist es offiziell: Der Flughafen Düsseldorf hat DEN Preis der Luftfahrtbranche gewonnen. Der Titel „Best Regional Airport Europa 2025“, der als „Branchen-Oscar“ gilt, geht nach NRW. Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation des Flughafens, hat die Auszeichnung der renommierten Skytrax World Airport Awards 2025 am Mittwoch (9. April) in Madrid, Spanien, entgegengenommen.

Das Besondere bei den Awards: Hier wählt nicht die Jury, sondern die Passagiere. „Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel, denn sie kommt von denen, für die wir jeden Tag unser Bestes geben: unseren Passagieren“, freut sich auch Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung, über die „große Ehre“.

Flughafen Düsseldorf erhält mehrere Auszeichnungen

Und auch beim Ranking „World´s Best Regional Airports“ hat es der Airport auf den dritten Platz geschafft. Im weltweiten Ranking ging es auf Rang 28 – das sind drei Plätze weiter oben als noch im vergangenen Jahr. „Das ist ein starkes Signal und eine tolle Bestätigung für unser Team, unsere Partner und für alle, die auf uns zählen“, so Redeligx. „Diese Würdigung ist für uns Ansporn, weiter in ein exzellentes Passagiererlebnis zu investieren.“

Zudem hat der Flughafen DUS erst kürzlich die ASQ-Akkreditierung (Airport Service Quality) ) des internationalen Flughafenverbands ACI erhalten. „Das Zertifizierungssystem gilt als internationaler Goldstandard für Flughäfen“, erklärt der Airport. Hier wird die Qualität der Feedbacksysteme, Mitarbeiterschulungen und weitere Strategien bewertet.