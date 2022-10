Flughafen Düsseldorf: Streik-Chaos zum Wochenstart! Zahlreiche Flüge fallen aus

Streik-Chaos zum Wochenstart am Flughafen Düsseldorf! Und wieder sind Passagiere von Eurowings betroffen. Zahlreiche Flüge fallen aus.

Reisende müssen jetzt ganz stark sein: Nicht nur am Flughafen Düsseldorf wird seit Montagmorgen (17. Oktober) wieder gestreikt. Die Pilotengewerkschaft Cockpit will so bessere Arbeitsbedingungen bei Eurowings durchsetzen. Der Arbeitskampf ist wie geplant gestartet, so ein Sprecher der Vereinigung Cockpit (VC).

Flughafen Düsseldorf: Zweiter Streik innerhalb kürzester Zeit

Eine weitere Hiobsbotschaft für Reisende: Der Streik setzt sich weiter fort. Auch am Dienstag und am Mittwoch soll gestreikt werden. Wie RTL berichtet, ist es das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen, dass die Piloten bei der Lufthansa-Tochter ihre Arbeit niederlegen. Schon am 6. Oktober fielen rund die Hälfte aller Flüge deutschlandweit aus.

Das Unternehmen geht aber trotzdem davon aus, dass von den insgesamt 400 am Montag geplanten Flügen mehr als 130 stattfinden. Auch für Dienstag und Mittwoch rechnet Eurowings damit, dass die Hälfte aller Flüge stattfinden können.

+++ Paris: Vermisste Lola (12) tot in Koffer gefunden – mysteriöse Zeichen auf ihr geben den Ermittlern Rätsel auf +++

Flughafen Düsseldorf ist besonders betroffen

Besonders heftig trifft es den Flughafen Düsseldorf. Dort wurden bereits vor dem offiziellen Streikbeginn rund 100 der für Montag geplanten 171 Eurowings-Flüge abgesagt. Auch am Flughafen Köln/Bonn wurden 43 Verbindungen gestrichen. In Stuttgart fallen rund 40 Starts und Landungen aus.

Auch interessant: Flughafen Düsseldorf: Probleme beim Landeanflug – sofort wird die Polizei alarmiert!

Eurowings Europe ist von dem Streik nicht betroffen. Die Flüge finden wie geplant statt. Auch die Airline Eurowings Discover ist nicht von dem Streik betroffen. Laut RTL setzt die Lufthansa-Tochter Flugzeuge von Partnergesellschaften ein, die auch sonst einen Teil der Flüge durchführen. Kunden werden gebeten sich auf der Webseite oder über die Eurowings-App weiter zu informieren.