Flughafen Düsseldorf verkündet Neuerung – vor deinem Abflug wirst du es sofort bemerken

Aktuell ist am Flughafen Düsseldorf wieder ganz schön viel los. Reisende kehren zu ihren Familien zurück, andere fliegen in den Urlaub. So wird es vermutlich auch in den kommenden Monaten weitergehen.

Wer bald am Flughafen Düsseldorf fliegt oder landet, wird einige spannende Neuerungen erleben. Denn das französische Unternehmen Lagardere hat eine Ausschreibung gewonnen und wird bald einige weitere Läden eröffnen.

Flughafen Düsseldorf: Elf neue Stores

Gute Nachrichten für Lagardere Travel Retail Deutschland. Elf neue Standorte werden am Flughafen Düsseldorf eröffnet. Im ersten Quartal 2026 werden diese starten, heißt es in einer Ankündigung des Airports. Damit erweitert das Unternehmen nicht nur sein Portfolio, sondern setzt auch neue Maßstäbe seines Wachstums in Deutschland.

So wird es neben acht neuen Läden der bekannten Marke Relay auch zwei weitere Stores des Souvenirkonzepts „Discover“ sowie einen Store des familienorientierten Kids-&-Toys-Konzeptes „Affenbande“ geben. Für den Flughafen Düsseldorf wird es einen exklusiv entwickelten Hybridstore aus Relay und dem Marche Café geben. Derzeit betreibt Lagardere neben den neuen elf Stores noch vier bestehende Stores und sechs Foodservice-Konzepten.

„Wir freuen uns über das Vertrauen des Flughafens Düsseldorf in unsere langjährige erfolgreiche Partnerschaft und sind stolz darauf, mit unserem Gewinn des Travel-Essential-Tenders weltweit führende Retail- und Gastronomiekonzepte nach Düsseldorf bringen zu dürfen. Die Zusammenarbeit mit dem Flughafen Düsseldorf ist für uns ein weiterer strategischer Meilenstein im Rahmen unserer nationalen Wachstumsplanung“, erklärt Jochen Halfmann, CEO von LagardEre Travel Retail.

„Der beste Ort“

Und auch am Flughafen Düsseldorf freut man sich, denn der Airport ist „der beste Ort, um innovative Konzepte partnerschaftlich umzusetzen. Hier haben wir das Know-how vor Ort, um punktgenau die spezifischen Bedürfnisse der Passagiere und Besucher zu adressieren. Wir sind immer offen für Neues und spannende Ideen, die Passagiere begeistern“, sagt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Die Läden beweisen dabei nicht nur Vielfalt, sondern bieten auch exklusive Services. Beispielsweise gibt es in Düsseldorf Humidor, Lotto-Annahmestelle und Post/DHL-Counter.

„Unser Anspruch ist es, das Reisen zu bereichern – mit Inspiration, regionalem Flair und einem erstklassigen Angebot. Mit unseren neuen Stores am Flughafen Düsseldorf setzen wir genau das um“, sagt Jochen Halfmann, CEO von Lagardere Travel Retail.