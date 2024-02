Flughafen Düsseldorf mit großen Änderungen – Passagiere schlackern mit den Ohren

Der Winter verabschiedet sich immer mehr und die Freude auf die Sommerferien rückt näher. Viele lassen es sich dabei nicht nehmen, in den warmen Monaten an ein schönes Plätzchen zu fliegen. Wer aber bei den Reisezielen noch unentschlossen ist, sollte unbedingt die Angebote für den Flughafen Düsseldorf im Auge behalten!

Denn viele Airlines haben jetzt ihre Sommerflugpläne präsentiert. Darunter sind brandneue Flugziele vom Flughafen Düsseldorf aus, die den Urlaubern die Sommerzeit versüßen werden.

Flughafen Düsseldorf heizt mit neuem Sommer-Plan ein

Vom Düsseldorfer Flughafen aus wird Lufthansa-Tochter Eurowings den Sommer-Plan mit fünf neuen Zielen starten. Darunter fallen dreimal wöchentliche Flüge nach Florenz (Italien) und jeweils zweimal wöchentliche Flüge nach Iasi in Rumänien, Tel Aviv in Israel und Tanger in Marokko. Dazu können Urlaub auch einen geplanten wöchentlichen Flug nach Marrakesch in Marokko nutzen.

Die neuen Reiseziele von Eurowings vom Düsseldorfer Flughafen aus findest du hier noch einmal im Überblick:

Düsseldorf – Florenz, Italien (dreimal pro Woche)

Düsseldorf – Tel Aviv, Israel (zweimal pro Woche)

Düsseldorf – Tanger, Marokko (zweimal pro Woche)

Düsseldorf – Iasi, Rumänien (zweimal pro Woche)

Düsseldorf – Marrakesch, Marokko (einmal pro Woche)

Auch beliebtes Reiseziel wieder dabei!

Laut Eurowings werden im Sommerflugplan insgesamt 112 Direktziele vom großen NRW-Flughafen aus angeboten. Ein besonderer Schwerpunkt für 2024 liegt auch auf dem beliebten Urlaubsziel der Deutschen: Mallorca! Ganze 64 Mal pro Woche wird die balearische Insel von Eurowings-Maschinen im Sommer angeflogen.

Unglaubliche 4,8 Millionen deutsche Touristen hat Mallorca alleine 2022 beherbergt. Auch für dieses Jahr wird also wieder mit einem großen Ansturm gerechnet.