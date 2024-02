Flughafen Düsseldorf: Passagiere müssen zweimal hinsehen – neuer Shop am Airport

Da läuft am Flughafen Düsseldorf erstmal das Wasser im Munde zusammen! Der Airport in der Landeshauptstadt ist der Größte in NRW, verzeichnete im Jahr 2023 über 19 Millionen Passagiere. Klar, dass man auch an guten und passenden Aufenthaltsmöglichkeiten für die Zeit vor und zwischen den Flügen bieten muss.

Vor allem macht das viele Warten und Schlendern durch die Airport-Hallen hungrig. Jetzt gibt es am Flughafen Düsseldorf eine neue Möglichkeit, zu snacken. Und vielen Reisenden in Deutschland wird das neue Geschäft bekannt vorkommen: Ein neuer „Le Crobag“ öffnet!

Flughafen Düsseldorf: Passagiere müssen zweimal hinsehen

„Le Crobag“ gibt es bereits an zahlreichen Bahnhöfen in Deutschland, verkauft neben Kaffee auch diverse Baguettes und Sandwiches. Die Backwerk-Kette trotz des französischen Namens nicht aus Frankreich, sondern aus Hamburg. Sie bietet im Besucherbereich am Flughafen Düsseldorf 75 Sitzplätze auf einer Ladenfläche von 175 Quadratmetern an.

Schon im Dezember 2023 eröffnete „Le Crobag“ einen ersten Store am Airport, da allerdings „nur“ im Sicherheitsbereich. Nur Passagiere konnten dort also was essen und trinken – jetzt dagegen auch Besucher, Angehörige und Airport-Flanierer. Auch das Design soll etwas schicker sein und Kunden zum Sitzen animieren . Einfach auch, um die Zeit effektiv tot schlagen zu können.

„Le Crobag“ hat in Deutschland bislang 125 Filialen, macht einen Jahresumsatz von rund 90 Millionen Euro. Der Name wurde 1981 als Akronym aus den Wortanfängen von „Croissant“ und „Baguette“ gebildet.