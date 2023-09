Flughafen Düsseldorf stellt beliebten Service ein – Reisende außer sich: „Verstehe es einfach nicht“

Na, da lohnt sich der Ausflug zum Flughafen Düsseldorf wohl erst recht nur noch für Reisende! Tatsächlich war der größte Airport in NRW einst auch für Besucher ein beliebtes Ziel. Nicht etwa, um Freunde und Verwandte vor einer Reise zu verabschieden – sondern auch um Flugzeuge zu bestaunen.

Doch jetzt hat der Flughafen Düsseldorf für Besucher und Interessenten eine Hiobsbotschaft. Denn die Flughafenterrasse bleibt geschlossen! Und das kommt richtig schlecht an. Vor allem auf Facebook sorgt der abgespeckte Service für Unmut.

Flughafen Düsseldorf stellt beliebten Service ein

Auf Facebook teilt ein Reisender ein Foto von einem Schild, auf der in großen Lettern steht: „Flughafenterrasse geschlossen!“ Der Airport schreibt dazu in einer Erklärung: „Die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen haben den Flughafen Düsseldorf gezwungen, sein Serviceangebot anzupassen. Der Besuch auf unserer Flughafenterrasse sowie die Teilnahme an einer Airport-Tour sind daher bis auf weiteres nicht mehr möglich. Wir bedauern dies sehr.“

Weiter schreibt der Flughafen: „Unser Ziel ist es, die Welt des Düsseldorfer Flughafens weiterhin auch für unsere Gäste ohne Bordkarte erlebbar zu machen – mit ungewöhnlichen Perspektiven und einem Blick ‚hinter die Kulissen‘. Daran arbeiten wir und halten Sie auf dem Laufenden.“ RUMMS!

Reisende außer sich: „Verstehe es einfach nicht“

Der Beitragsersteller schreibt dazu: „Ich verstehe es einfach nicht, dass die nicht aufmachen können. Ich habe nachgefragt und die meinten zu mir, dass es für immer geschlossen bleibt.“ Dahinter verbirgt sich augenscheinlich ein ernster Grund: die fehlenden Mitarbeiter im Security-Bereich. Zwar kann man auf der Terrasse einen herrlichen Ausblick auf und über dem Flughafen genießen, doch der Airport muss gewährleisten können, dass jeder Besucher überprüft wird, ehe man in einen so sensiblen Bereich vordringt.

Ein Mann, der laut Profil am Flughafen arbeitet, erläutert die unbeliebte Schließung der Terrasse: „Es geht darum, dass man sich auf dem Dach im Sicherheitsbereich des Flughafens befindet. Also müsste jeder Besucher einer Kontrolle unterzogen werden wie es ein Fluggast müsste. Dazu braucht es das Personal und die technische Ausstattung.“

Er erinnert an den Pannen-Sommer 2022, schreibt weiter: „Alle wissen doch, wie es personell im Sommer 2022 ausgesehen hat, als es wegen des Personalmangels stundenlange Warteschlangen gegeben hat. Jeder verfügbare Mitarbeiter ist an der Fluggast-Kontrollstelle wichtiger als an der Besucherterrasse.“ Na, ob das die vielen Besucher trösten wird? Fraglich.