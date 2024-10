Flughafen Düsseldorf, Köln/Bonn & Co. in der Krise – Reisende ziehen den Kürzeren

Das Wachstum des Verkehrs an Flughäfen in Deutschland ist seit Corona deutlich geringer als in den meisten anderen europäischen Ländern. Von September 2024 bis Ende Februar 2025 werden, nach Angaben des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), nach und in Deutschland 115,7 Millionen Sitzplätze auf Flügen angeboten. Das sind 13 Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie! Nun stehen Reisenden, die den Flugverkehr nutzen, bald große Veränderungen bevor.

Flughäfen in Deutschland erholen sich von der Corona-Pandemie nur mäßig – mit einer Erholungsquote von 87 Prozent liegen deutsche Flughäfen weit unter den 106 Prozent, die andere europäische Flughäfen erreicht haben. Insbesondere die mittelgroßen Flughäfen wie Düsseldorf und Köln/Bonn in NRW liegen mit 74 und 75 Prozent weit unter der Quote.

Flughafen Düsseldorf, Köln/Bonn & Co.: Steigende Kosten für Reisende

Erst Ryanair und Eurowings – und nun will auch Condor seltener in Hamburg abheben. Das betrifft auch Flüge zum Flughafen Köln/Bonn. Jetzt warnt auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr vor Einschnitten in die Flugpläne, wie die „Rheinische Post“ berichtet. Der Grund: die hohen durch den Staat veranlassten Steuern und Gebühren. Diese treffen jetzt auch Reisende.

Zum ersten Mai wird die Luftverkehrssteuer nämlich um 25 Prozent erhöht – um 15,53 bis 70,83 Euro, je nach Entfernung. Auch die Flugsicherungsgebühren und die Luftsicherheitsgebühr steigen. Diese wird für die Kontrolle des Handgepäcks und der Passagiere am Flughafen erhoben. So steigt die mögliche Höchstgrenze von aktuell 10 Euro auf 15 Euro pro Passagier!

Diese Flüge werden gestrichen

Doch es kommt nicht nur zu den Preiserhöhungen an deutschen Flughäfen. Inzwischen werden für Inlandsflüge, die nicht als Zubringer an die Drehkreuze Frankfurt oder München gehen, nur noch ein Viertel der Sitze von vor der Corona-Pandemie in Anspruch genommen. Daraus ergibt sich nun, dass Eurowings die Verbindung Hamburg-Köln streicht.

Doch warum treffen die Veränderungen nur Deutschland? Die durch den Staat verursachten Kosten sind hier um einiges höher, als in unseren Nachbarländern. Zum Vergleich: Der Start eines Mittelstreckenjets vom Typ Airbus A320 kostet in Deutschland rund 3.500 Euro – bei unseren Nachbarländern nur 1.300 Euro. Steuersenkungen oder der Verzicht auf die EU-Umweltauflagen seien derzeit nicht absehbar, wie die „Rheinische Post“ berichtet. Es sei lediglich angekündigt worden, die Gebühren der Flugsicherung näher unter die Lupe zu nehmen.