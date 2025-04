Flughafen Düsseldorf mit Neuerung zur Osterzeit – hierauf sollten Urlauber jetzt achten

Mit dem Beginn der Osterferien (14. April) beginnt auch wieder die Urlaubssaison, und am Flughafen Düsseldorf bereitet man sich auf den Ansturm vor. Auf Facebook kündigt der Flughafen an, dass man einen besonderen Service anbietet, um die große Anzahl an Passagieren zu bewältigen.

Vor allem in der Ferienzeit kann es an den Flughäfen häufiger voll sein als gewöhnlich. Dabei ist der Flughafen Düsseldorf, als der größte Flughafen in NRW, insbesondere stark belastet. Um dies zu bewältigen, wird in den Osterferien ein besonderer Service angeboten, um die Wartezeiten zu verkürzen.

Flughafen Düsseldorf: Check-in-Schalter öffnet früher

Neben Monitoren an den Sicherheitskontrollen, die anzeigen, welche Spuren am wenigstens ausgelastet sind (wir berichteten), gibt es auch ein besonderes Angebot, um den Passagieren den Check-in zu erleichtern. In verkehrsreichen Zeiten, wie in den Osterferien, öffnet der Check-in-Schalter am Flughafen Düsseldorf nämlich früher als gewöhnlich – zumindest bei einigen Airlines.

Passagiere, die am Wochenende fliegen und deren Abflug bis 7 Uhr morgens stattfindet, können früher zum Check-in-Schalter, als es normalerweise der Fall ist. Am Flughafen Düsseldorf können Reisende, die mit den Fluggesellschaften Eurowings, Condor und Tuifly fliegen, bereits um 3 Uhr morgens am Schalter einchecken. Normalerweise öffnen die Schalter erst um 3.30 Uhr.

Durch den früheren Check-in sollen die Wartezeiten am Flughafen Düsseldorf für die Passagiere verkürzt werden. Trotz dieses Angebotes rät der Flughafen: „Für einen möglichst reibungslosen Ablauf am Flughafen erledigen Sie den Passagier-Check-in am besten vor Reiseantritt online.“

Das Angebot gilt jedoch nicht immer, sondern nur am Wochenende und zu ausgewählten Zeiten, an denen der Flughafen Düsseldorf mit besonders hoher Frequentierung rechnet. Der frühere Check-in soll am Wochenende vor Beginn der Osterferien (13. und 14. April) und am darauffolgenden Wochenende (19. und 20. April) angeboten werden. Das besondere Angebot wird auch an den Wochenenden in der Sommerreisezeit am Flughafen Düsseldorf ab dem 17. Mai bis zum 12. Oktober angeboten.

Passagiere können ihr Gepäck selbst abgeben

Aber auch für Passagiere, die online eingecheckt haben, gibt es ein besonderes Angebot. Passagiere, die mit ausgewählten Fluggesellschaften reisen, müssen sich nämlich nicht einmal für die Gepäckabgabe in eine lange Schlange stellen. Stattdessen können sie ihre Koffer ganz einfach selbst in den „Self Service-Bereichen“ abgeben.

Am Flughafen Düsseldorf wird nämlich ein „Self Bag Drop“ angeboten. Passagiere können dort selbstständig ihr Gepäck scannen und auf das Gepäckband stellen. Jedoch wird dieser Service nur Kunden von den folgenden Fluggesellschaften angeboten: Aegean Airlines, Air France, Austrian, Condor, Easyjet, Eurowings, KLM, Lufthansa, SAS, Swiss und Tuifly.