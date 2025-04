Flughafen Düsseldorf teilt für Osterferien wichtigen Tipp – Passagiere sollten ihn kennen

Na, diesen Tipp sollte jeder kennen! Die Osterferien stehen in NRW an, ab Montag (14. April) können Schüler zwei Wochen entspannen. Auch Arbeitnehmer können sich auf die längste Feiertagsstrecke seit Weihnachten freuen. Logisch, dass sich einige einen Kurzurlaub vornehmen. Der Flughafen Düsseldorf ist dafür als größter Airport in NRW oft erster Anlaufpunkt.

Doch gerade in den Osterferien könnte es schnell mal voller als sonst werden. Nicht nur, dass man als Urlauber früher zum Airport anreisen sollte. Auch vor Ort gibt es einige Dinge, die man als Reisender beachten sollte – und auf die der Flughafen Düsseldorf nochmal hinweist!

Flughafen Düsseldorf teilt für Osterferien wichtigen Tipp

Auf Instagram teilt das Social-Media-Team des Airports vor allem einen entscheidenden Tipp: zur Verkürzung der Wartezeit an der Sicherheitskontrolle. Die kann bekanntlich lang sein, wenn sich etliche Passagiere kontrollieren lassen müssen – inklusive Handgepäck, versteht sich. Dagegen will der Flughafen vorgehen.

Das Social-Media-Team schreibt: „Ab sofort zeigt euch ein Monitor am Ende des Wartebereichs direkt an, welche Spur am wenigsten ausgelastet ist.“ Und weiter: „Das bedeutet für euch kürzere Wege, weniger Wartezeit und mehr Überblick an der Sicherheitskontrolle.“ Vor dem Monitor müssen Passagiere kurz warten, bis im Anschluss ein Pfeil aufploppt, dem man folgen soll.

Passagiere sollten ihn kennen

Ein blinkender Würfel zeigt dann die entsprechende Nummer an, an der man dann kontrolliert wird. Danach muss man sich in die Spur einordnen, ehe man kontrolliert wird. Bei den Followern kommt der wichtige Hinweis gut an – wenngleich weitere Wünsche geäußert werden.

So kritisiert ein User schmutzige Toiletten und fehlende oder defekte Steckdosen an den Abfluggates. Ein anderer kritisiert, dass die Beschäftigten am Flughafen Düsseldorf nicht verstehen würden, wo der Sinn von „Priority Lanes“ liegen würden. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie die Neuerung gerade in den Osterferien ankommen und ob sie wirklich zu einer Verkürzung der Wartezeiten führen wird…