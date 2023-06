Wie jedes Jahr, wenn die Sommerferien starten, will der größte Schwall an Urlaubern gleich am ersten Tag das Land verlassen. Am Flughafen Düsseldorf wird es zu Ferienbeginn immer ganz schön stressig. Und nach dem absoluten Durcheinander im vergangenen Jahr hatten viele eine Wiederholung befürchtet.

Damit das nicht passiert, hat sich der Flughafen Düsseldorf in dieser Saison noch besser auf den Ansturm vorbereitet. Wo es 2022 noch an allen Ecken und Enden an Personal fehlte, wurde sich dieses Jahr mit zusätzlichen Kräften beholfen. Und was hat es gebracht?

Flughafen Düsseldorf: Andrang zu Ferienbeginn erwartet

Seit Donnerstag (22. Juni) laufen die Gepäckroller in NRW heiß. Urlauber hatten sich mit Blick auf die vergangene Saison bereits auf lange Warteschlangen eingestellt. Zu Beginn der Sommerferien 2022 waren die sowohl beim Security-Check-in als auch bei der Gepäckabfertigung so lang, dass viele Reisende ihre Flüge verpassten. Der Ärger war groß.

Für dieses Jahr hat Verdi-Geschäftssekretär Özay Tarim das Schlimmste befürchtet. Drei Millionen Fluggäste erwartet der Flughafen in den Ferien und besonders viele davon Ende Juni. Um die alle abzufertigen, hat der Airport zusätzlich das Personal bei den Sicherheitsfirmen DSW und Securitas aufgestockt und auch zwei ganz neue Unternehmen angeheuert. Doch seien es immer noch zu wenige, beschwerte sich Tarim noch vor wenigen Tagen. Zudem drohten noch Auswirkungen durch die Unwetter und die militärische Großübung „Air Defender 23„.

Entspannter Start in den Urlaub

Allerdings lief der Ferienstart in diesem Jahr relativ reibungslos ab. Die Warteschlangen hielten sich in Grenzen, maximal 20 Minuten mussten Reisende am frühen Donnerstagmorgen warten. Also nichts im Vergleich zu 2022.

„Der Start in die Ferienzeit verlief ohne größere Zwischenfälle“, bestätigt auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. „Reisende konnten an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen ohne überlange Wartezeiten ihren Urlaub antreten.“ Die Maßnahmen des Airports hätten sich ausgezahlt.

Auch wenn der Airport das Chaos zum Ferienbeginn abwenden konnte, würde sich der Verdi-Geschäftssekretär eine lang anhaltende Lösung für das Personalproblem wünschen. Die aktuellen Maßnahmen seien nicht von Dauer und darum nicht nachhaltig. (mit dpa)